Santa Fe: radicales y socialistas tuvieron su foto conjunta, y un diálogo abierto al futuro

Del encuentro partiparon autoridades y legisladores de ambos partidos. Durante la tarde de este viernes, referentes nacionales de la UCR debaten en Santa Fe sobre la posibilidad de reunificar bloques en el Congreso.

El presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, acompañado por el senador nacional Delki Scarpín, se reunió este viernes con autoridades del Partido Socialista, encabezada por el secretario general Enrique Estévez y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pablo Farías.



Antes de la reunión, Scarpín y Morales mostraron su entusiasmo por las perspectivas de lo que sería, cuanto menos, una foto política de seguro impacto y auspiciosos pronósticos. Y, en el mejor de los casos, parte de un proceso que, llegado el momento, permita la confluencia de los partidos opositores en una suerte de “frente de frentes” para disputarle el gobierno al justicialismo.

Participaron del encuentro, entre otros, el presidente de la UCR provincial Carlos Fascendini, el diputado nacional Mario Barletta, y los diputados provinciales Maximiliano Pullaro y Fabian Bastia (UCR), y Clara García (PS).

En diálogo con la prensa, Scarpin enmarcó el encuentro en una secuencia que incluyó en la víspera al intendente de Rosario, Pablo Javkin y la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y que en este caso abarcó a las autoridades y legisladores de la UCR.



Todo esto, “entendiendo que es la forma de construir en este 2022, pero también pensando en 2023, en el intento de construir una alternativa diferente que pueda aglutinarnos a todos”.



Morales, por su parte, remarcó que “tenemos en el radicalismo una concepción de formar parte de una coalición más amplia que Juntos por el Cambio” y que, a la vez, “tenemos un diálogo histórico permanente con el socialismo, y coincidencias sobre el pais que queremos”.



También destacó la situación del radicalismo santafesino, “que está de pie, fortalecido, que ha sido la cabeza visible del triunfo de Juntos por el Cambio”, a la vez que, conforme a las actividades previstas para la tarde de este viernes con referentes y legisladores nacionales, “seguimos trabajando para lograr la unidad del bloque. Un radicalismo fortalecido va a dar un paso más si el bloque de diputados está unido, pero hoy vamos a deabatir temas de agenda parlamentaria”.



Tras dejar en claro que “nadie es dueño de Juntos por el Cambio, no aceptamos dueños ni pretendemos serlo”, concluyó en que “la sociedad está harta de las peleas de la politica. Nosotros nos vamos a prearpar para gobernar en 2023, pero lo primero es tener un plan, hacernos cargo de lo que hicimos mal, y dar a la sociedad las respuestas que requiere”. Y sobre las declaraciones del ex gobernador Antonio Bonfatti, que en una entrevista con El Litoral se mostró partidario de un “frente de frentes”, apuntó que “siempre he tenido diálogo con él, me parece una buena persona, igual que con otros dirigentes del socialismo”, aunque todavía no ha vuelto a tomar contacto.



Al término del encuentro, Pullaro lo definió como “protocolar”, y centrado en la discusión de temas nacionales, como los subsidios al transporte que benefician a Buenos Aires y no llegan a las demás provincias. “Los los partidos tenemos que empezar a pensar en un plan federal para que el país salga adelante”, consideró.



A la vez, remarcó que el diálogo entre ambos partidos y sus referentes está abierto, y que en este caso “se habló de las coincidencias y del gobierno que compartimos en la provincia, y como gestionamos juntos”. Y también remarcó la necesidad de lograr un programa que dé respuestas a la sociedad, que actualmente no están dando los gobiernos nacional y provincial.





Mirada socialista



Desde el socialismo, Pablo Farías también mostró satisfacción, aunque prefirió bajar un poco el nivel de expectativas, al menos en atención a los tiempos. Y luego del encuentro aclaró que “en realidad es una reunión que hace tiempo veniamos planeando, tuvimos la visita del gobernador de Jujuy aquí en la Legislatura, mantenemos un muy buen díalogo con el radicalismo tanto a nivel provincial como nacional. Sobre las especulaciones, para cuestiones electorales del año que viene para nosotros falta mucho todavía”.



“Nos interesa establecer relaciones, mantener un buen diálogo, con Gerardo Morales que es un gran gobernador y un gran referente nacional, hemos hablado de cosas que nos interesan a todos, como el federalismo, como mantener proyectos que nos ayuden ante los desequilibrios que este país tiene, la situación de la economía, la inseguridad, el déficit de vivienda. Creo que tenemos que trabajar en estos temas, antes de especular sobre aquello para lo que falta al menos un año. Preferimos que este sea un año de consolidación de las fuerzas y que las definiciones que tengan que ver con alianzas electorales queden para el momento adecuado”.



Por su parte, Estévez se refirió a las declaraciones de Bonfatti y consideró que “Antonio lo que manifestó es lo que el socialismo ha manifestado siempre, no especulando sobre el futuro, sino remitiéndose a lo que es la historia del partido. Siempre el socialismo habló de la necesidad de poner las coincidencias sobre las diferencias, pero sobre la base de un programa que tenga la posibilidad de cambiarle la vida a la gente”.