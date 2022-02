https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Le dijeron que no al senador Enrico

Las vías de la discordia: Nación no reparará un cruce de ferrocarril en el sur santafesino

A fines del 2021, el legislador que representa a General López, se había presentado con un pedazo de vía en las oficinas de Vialidad Nacional exigiendo por la urgente reparación. Dos meses después, le contestaron que la obra no se va a hacer

Crédito: Gentileza

Ante el reiterado pedido del senador Lisandro Enrico para que se repare el cruce ferroviario de la localidad de Murphy, el Gobierno Nacional respondió sobre el cierre de esta semana. Informaron que se encuentran elaborando el pliego licitatorio para la transformación en autopista de la Ruta Nacional 33, una solución a futuro que para el legislador, “no responde a las necesidades inmediatas” de un cruce seguro en la localidad. Foto: Gentileza “El estado es de completo deterioro, tiene deformaciones y pavimento roto en medio de los rieles, lo que provoca accidentes, roturas de vehículos y afecta al tránsito. Esta respuesta que recibimos es una solución a futuro”, dijo en primer lugar. Foto: Gentileza El senador de General López, remarcó que la reparación está prevista junto con la ejecución de la autopista 33 que “es una obra que viene con avances muy lentos” y el cruce seguro en Murphy “no puede esperar”. “Se necesitan alternativas más rápidas y efectivas”, comentó. Tenés que leer Cansado de reclamar por un cruce ferroviario, un político santafesino llevó un "pedazo de vía" a las oficinas de Vialidad Nacional Cabe destacar que, si bien la autopista que conectará Rufino con Rosario es un proyecto también reclamado y pedido por Enrico, el cruce ferroviario de dicha localidad necesita una intervención urgente para garantizar el buen y seguro flujo del tránsito por la zona. “Insisto, aunque se encuentren elaborando la licitación para la autopista, tienen que realizar trabajos urgentes en este sector de la ruta nacional 33”, cerró.

