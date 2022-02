Investigadores comprobaron que el confort alargó la esperanza de vida de las mascotas

Los perros se han convertido en el mejor amigo del hombre debido a que ha sido un compañero fiel desde hace siglos, ayudándole en la caza y protegiendo al ganado. Aunque actualmente suele ser un animal de compañía en el hogar, sigue sirviendo para otros fines como apoyo a la policía o guía de las personas con discapacidad visual, por su carácter y su predisposición a complacer al humano. Lo cierto es que las personas que conviven con este animal, declaran que pasa a ser otro miembro de la familia tan importante como el resto.

Desde hace años se ha estado investigando el efecto que produce estar rodeado de animales diariamente en el ser humano y se ha detectado que ayuda a la salud mental de los individuos. Las mascotas y, en concreto los perros, transmiten una sensación de alegría que ayuda a la autoestima de las personas que tienen depresión o están sumidos en la tristeza. Por otra parte, sirven como apoyo emocional y obligan a las personas a tener una rutina por los cuidados que exige, provocando una mejora en la actitud y energía en su dueño. Además, gracias a sus interacciones y juegos, provocan relaciones sociales entre los propietarios, otro efecto positivo en el estado anímico de las personas.

