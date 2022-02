Presentaron nuevas autoridades de la UCSF San Jerónimo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Acompañar el desarrollo de las actividades académicas y consolidar la vinculación con la comunidad y las instituciones, ejes propuestos para la gestión.

Este jueves 17 de febrero, se presentaron la delegada del Rector, Lic. Lucrecia Cripovich y el delegado de la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Dr. Alexis Marega; en la Sede San Jerónimo de nuestra Universidad Católica de Santa Fe. “Ambos están lo suficientemente preparados para la conducción, con dotes de gobierno, trayectoria académica y capacidad para la gestión”, expresó el rector Mgter. Lic. Eugenio Martín De Palma.

A su vez, al dirigirse especialmente a ellos, les recordó que "haber recibido este reconocimiento por parte de la comunidad universitaria los pone en un lugar de honor, pero, al mismo tiempo, de enorme responsabilidad, la cual sólo podrá ser cumplida, acabadamente, en la medida que nos transformemos en auténticos servidores”.

Una sede en crecimiento

“Hoy, la sede San Jerónimo, cuenta con el funcionamiento de 6 facultades: Derecho y Ciencia Política, Ciencias Económicas, Filosofía y Humanidades, Psicología, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias, con un total de 12 carreras de grado convirtiendo la región en un polo universitario de excelencia”, detalló el Rector.

De un tiempo a esta parte toda la comunidad transitó y culminó en medio de la pandemia el Segundo Proceso de Evaluación Institucional, que permitirá planificar y proyectar a la Universidad Católica de Santa Fe en los próximos años. En este marco, fueron acreditadas ante la CONEAU -Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria- las carreras de Abogacía y de Contador Público. Este importante paso demuestra la excelencia académica de la Casa de Estudios al alcanzar los estándares exigidos.

“Estos datos muestran claramente la importancia que tuvo y tiene la sede San Jerónimo para la UCSF. A ello se suma el cariño, respeto y calidez que siempre hemos recibido por parte de la comunidad local”, expresó De Palma, durante la ceremonia desarrollada en la sede de Ludueña 612, de la ciudad de Reconquista.

Refiriéndose a los flamantes delegados, De Palma dijo: “Tienen por delante el enorme desafío de acompañar los procesos de acreditación de las carreras en la sede y consolidar la cultura de la evaluación en el marco del 2° Proceso de Evaluación Institucional que la Universidad Acreditó en septiembre del año pasado”.

Gestión proactiva y edificante

Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Dra. Zully María Degano, manifestó que todos los comienzos generan desafíos, y expectativas de cambios legítimos y necesarios. “Ese es el camino que, desde el compromiso institucional y la responsabilidad, estoy dispuesta a recorrer, en forma conjunta con mi equipo de conducción de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en mi muy querida Ciudad de Reconquista”, destacó.

“El presente de la carrera de Abogacía en esta Sede es luminoso. Cuenta con prestigio social fundado en la acreditación de sus saberes y en su calidad académica. Por lo demás, miramos hacia todo lo innovador, sin perder el eje puesto en nuestra identidad marcada por los valores del humanismo cristiano, para la formación personal y profesional de todos y cada uno de nuestros alumnos”, declaró Degano.

Luego, refiriéndose a quien la acompañará en su gestión, expresó: “Cuando tuve que pensar en quien me acompañaría en esta Sede, rápida y genuinamente me surgió el nombre de Alexis Marega; porque además de sus valores personales tengo la certeza de su arraigo identitario y pertenencia a esta UCSF, fue un destacado alumno, un docente comprometido y un generoso colaborador con la Facultad. No tengo dudas que su gestión va a ser proactiva y edificante”, concluyó.

Presencias

Estuvieron presentes durante el acto; la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Dra. Zully María Degano; el delegado del rector en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, MV Horacio Koslowski; el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Dr. Magín Ferrer; el secretario de Gestión Estratégica de Rectorado, Cont. Néstor Dona; el secretario de Ciencia, Técnica y Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Lic. Max Grether; y el subsecretario de Comunicación Institucional, Lic. Marcelo Bertone; la coordinadora de carrera de la Fac. de Ciencias Económicas-Sede Reconquista, CPN María Laura Ocampo y la coordinadora de Veterinaria, MV Mónica Berlanda.

Así mismo participaron autoridades municipales y provinciales como la concejal del Honorable Concejo Deliberante de Reconquista, Nanci Sartor; el Vicario Episcopal de la Diócesis de Reconquista, Pbro. German Vallejos; la secretaria de Desarrollo Social de Reconquista, María Haydee Maggio; la secretaria de Cultura del municipio de Avellaneda, Prof. Mónica Sartor; el Juez Federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde; el fiscal, Aldo Gerosa; Roberto Salum, de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación; el secretario del Centro Universitario Reconquista-Avellaneda de la Universidad Nacional del Litoral, Abog. Julio César Pagano; la gerente de la Asociación para el Desarrollo Regional, Flavia Franco; y la Lic. Elba Ballore de la Defensoría del Pueblo, entre otras.

Al finalizar el acto, acompañados de docentes, alumnos y personal de la Casa que estaban también presentes, se procedió a la bendición de una ermita ubicada en el patio de la sede, especialmente construida en honor de Nuestra Madre de Guadalupe, patrona de la UCSF.

Sobre las nuevas autoridades

Lucrecia Cripovich, actual delegada del Rector en la sede San Jerónimo, es Licenciada en Psicología. Coordina la Licenciatura en Psicopedagogía de la UCSF en Reconquista. Ejerce como Psicóloga auditora en el Registro Único de Aspirantes a Guardas Adoptivas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. Es miembro activo de la Asociación de Psicólogos Forense de la República Argentina.

Alexis Matías Marega, actual delegado de la Decana en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UCSF sede San Jerónimo, es abogado egresado de la Universidad Católica de Santa Fe y doctorando en Ciencias Jurídicas por esta misma Casa de Estudios. Tiene un diplomado internacional en Derechos Humanos con mención en acceso a la justicia por la Universidad Católica de Córdoba. Es investigador categorizado y docente de las cátedras de Derecho Civil parte General y Derechos Reales.

Inscripciones abiertas

