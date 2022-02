Cadena de oración y mil grullas por Félix, un bebé santafesino que padece leucemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hace una semana que está internado en Rosario. Al entrar a la ciudad, balearon la ambulancia en que lo trasladaban y al llegar al Hospital Vilela le diagnosticaron Covid positivo y leucemia linfoblástica. Múltiples movidas solidarias intentan ayudar a su familia en el largo camino de recuperación que está a punto de comenzar, como recitales y recolección de grullas de papel.

Por Jorge Pavia

Félix es un niño de Firmat, en el departamento General López, que a sus 10 meses de vida se encuentra atravesando una enfermedad que requerirá un largo tratamiento. En su ciudad natal y en toda la región ya se activó la solidaridad de las personas, con recitales y otras actividades para poder juntar fondos y ayudar a su familia en este difícil momento.

El bebé dio positivo Covid, y según informó su mamá, Paola Mariño, a Sur24, “él empezó con síntomas, como diarrea, levantó más de 39 grados de fiebre y lo llevamos al pediatra, que nos dijo que parecía una infección urinaria. Al otro día fuimos a la guardia, porque nos dieron para hacerle análisis, y en el de sangre saltó que tenía muy poquitos glóbulos rojos”.

Luego de eso, Félix fue llevado a Rosario, porque el cuadro ya en ese momento era grave. “Todo fue complicado. Antes de venir nos hicieron test rápidos de Covid a mí y a él y dimos negativo, pero a la hora de llegar al Hospital me informaron que Félix había dado positivo por PCR; nosotros no teníamos ni idea, porque no tuvimos síntomas; ahora estamos aislados dentro del Vilela”, contó Paola, añadiendo que, insólitamente, “a la entrada de Rosario nos balearon la ambulancia. Yo no me di cuenta, creí que eran piedras, después me enteré de que eran balas”.

Félix hace una semana que está internado en el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela", y sus papás se encuentran acompañándolo, aunque, como ocurre en estos casos, todo es cuesta arriba y necesitan de la solidaridad de todos.

“Hace del domingo que estamos en el Hospital Vilela. Por suerte conseguimos donde quedarnos, pero estar acá con el papá, haciendo turnos de 12 horas cada uno sin poder ir a trabajar, no es fácil. Vamos a abrir una cuenta en estos días para que todo el que quiera colaborar pueda hacerlo ahí, ya que vamos a tener que estar acá alrededor de 45 días, y todo suma. Por suerte hay un montón de gente ayudando, pero esto viene para largo y vamos a necesitar colaboración", señaló.

La enfermedad

El pequeño Félix tiene leucemia linfoblástica y este lunes se conocerán los resultados de los estudios realizados para saber de qué tipo, y así “empezar directamente con quimioterapia. Estamos juntando fuerzas para empezar la batalla; estamos con mucha fe y esperanza”, afirmó la mamá.

La leucemia linfoblástica es un tipo de cáncer hematológico y de la médula ósea que afecta los glóbulos blancos, y la aguda es el tipo de cáncer más común durante la niñez. Ocurre cuando una célula de la médula ósea presenta errores en su ADN.

Los síntomas incluyen agrandamiento de los nódulos linfáticos, moretones, fiebre, dolor en los huesos, infecciones frecuentes y sangrado de las encías.

Foto: Gentileza

Mil grullas

En medio del dolor, y ante los deseos de acompañarlo a él y a su familia en este difícil momento, amigos y familiares invitan a la región a unirse a la campaña “Mil grullas para Félix”.

Cuenta la antigua leyenda que quien haga mil grullas de origami -arte en papel plegado- recibirá un regalo de los dioses, incluso hace mención a que se podría conceder la felicidad, la recuperación de una grave enfermedad o eterna buena suerte. Es así que amigos y familiares de Félix se propusieron la gran tarea de hacer mil grullas.

Quienes confeccionen una grulla, o varias, pueden llevarlas a Forrajería Cinalli, San Juan 917, de Firmat, o a Córdoba y Lamadrid (Andrea), también en esa ciudad del sur provincial. Allí recibirán todos los deseos de recuperación del pequeño.

Cómo hacer una grulla de papel

https://www.youtube.com/watch?v=eWHtgmaR9L8