https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.02.2022 - Última actualización - 10:27

10:04

Uno de los sectores, opositor a “Los de Siempre”, no pudo ingresar a la cancha de Patronato el jueves pasado. Hubo tiroteo a la sede y ahora esta advertencia.

Aparecieron pintadas en el estadio La interna de la barra de Colón al rojo vivo Uno de los sectores, opositor a “Los de Siempre”, no pudo ingresar a la cancha de Patronato el jueves pasado. Hubo tiroteo a la sede y ahora esta advertencia. Uno de los sectores, opositor a “Los de Siempre”, no pudo ingresar a la cancha de Patronato el jueves pasado. Hubo tiroteo a la sede y ahora esta advertencia.

​Desde hace tiempo se observa en Colón la división reinante en la barra. Por un lado, “Los de Siempre”, que responde a los Leiva y, por el otro, el grupo disidente que se hace llamar “La Negrada”, que se ubica en el sector opuesto en los partidos como local (o sea, en la tribuna del Fonavi).

Foto: Flavio Raina

Precisamente, este lunes a primera hora en uno de los portones de acceso aparecieron estas pintadas que suenan como advertencia para lo que pueda llegar a pasar el sábado venidero, cuando Colón tenga que jugar nuevamente “de local” en la cancha de Patronato, ante Barracas Central.

El jueves pasado, en el partido con Godoy Cruz, este sector “disidente” de la hinchada no pudo llegar hasta el estadio. La policía de Entre Ríos detuvo los micros y los hizo retornar a Santa Fe “por no poseer la cantidad de entradas en función del número de hinchas que viajaban en el vehículo”. Conclusión: al no haber podido ingresar al estadio, retornaron a Santa Fe y tirotearon la sede de Colón.

Foto: Flavio Raina

Ahora, a menos de una semana de otro partido que se jugará en la cancha de Patronato, comunicaron con esta pintada una advertencia, a modo de amenaza. Una situación creciente, en cuanto al riesgo, que altera la seguridad y tranquilidad en el mundo sabalero.