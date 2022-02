https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La traición de Buda

Maluma fue mordido en el rostro por su propio perro

"La triste realidad es que Buda me mordió. Pero fue de susto no de agresividad. Ya saben para que aprenda, los animales son muy leales pero uno tiene que tener mucho cuidado", expresó sobre el accidente.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Maluma se mostró en sus historias de Instagram con algunos cortes en el rostro y llamó la atención de sus seguidores. A raíz de la diversas consultas que recibió el cantante colombiano sobre las heridas decidió salir a aclarar la situación. "La triste realidad es que Buda me mordió. Pero fue de susto no de agresividad. Ya saben para que aprenda, los animales son muy leales pero uno tiene que tener mucho cuidado", expresó sobre el accidente. #VideoPaTwitter saludosssss desde MalumaLand besossssss! Los amamosss 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/oonGmbMrMB — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 22, 2021 "No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, agregó sin rencores sobre su perro de raza dóberman que es un miembro más de su familia. Como consecuencia del ataque el cantante colombiano quedó con una cicatriz cerca de su ojo izquierdo que sanará en los próximos días. Vale la pena destacar que en ningún momento la integridad física de Maluma estuvo en juego y por eso el artista se tomó la libertad de bromear con la situación. El cantante expresó que tendrá que usar mucho maquillaje para cubrir las marcas.

