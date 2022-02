https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Divisaron un tiburón en la costa marplatense

Lo vio en la escollera sur un grupo de pescadores. Aclaran que no hay que preocuparse ya que no es una especie agresiva hacia los humanos.

Imagen ilustrativa Crédito: Gentileza



Un tiburón apareció en la escollera sur de la ciudad durante la noche del lunes. Pescadores del grupo Pesca Brisa se sorprendieron ante la presencia del animal y lo filmaron, pero especialistas afirman que no hay que preocuparse ya que no es una especie agresiva. Juan Lorenzani, presidente de Fundación Fauna Argentina (FFA), dijo que los tiburones presentes en provincia de Buenos Aires no son de temer y no hay que asustarse ya que se trata de una especie costera y no oceánica. “No hay que alarmarse ni preocuparse, porque no hay animales agresivos hacia los humanos en estas costas”. Por otro lado, el presidente de la FFA destacó que los tiburones están protegidos por ley en la Provincia, es decir que la pesca tiene que ser con devolución debido a la gran disminución que hubo de la especie a nivel global.

