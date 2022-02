https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el fallo de la Corte

La investigación sobre el senador santafesino Traferri todavía tiene puertas abiertas

El MPA analiza si presenta un recurso ante la Corte nacional. Pero también, contaría con nuevos elementos que le podrían permitir volver a pedir el desafuero del legislador. En tanto, el pronunciamiento del Tribunal no impide que el senador declare, aún con fueros; si bien no puede ser obligado.

Por Emerio Agretti SEGUIR Por Ivana Fux SEGUIR El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia fue contundente y categórico al momento de rechazar la declaración de inconstitucionalidad que el camarista José Luis Mascali formuló con respecto al art. 51 de la Constitución Provincial y el art. 27 del Código Procesal Penal, que son los que impiden citar a audiencia imputativa al senador Armando Traferri en el marco de una causa sobre narcotráfico, sin que antes haya sido despojado de sus fueros. Sin embargo, está lejos de clausurar la investigación como tal, y hay numerosas vías por las que el procedimiento puede seguir adelante, e incluso con la declaración de Traferri. Tenés que leer Caso Traferri: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó que los fueros son constitucionales De hecho, el Ministerio Público de la Acusación analiza distintas vías: la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un nuevo pedido de desafuero, e incluso la posibilidad de volver a citar Traferri aún asistido por sus fueros.

“El fallo no es bueno, no estamos de acuerdo, aunque naturalmente lo respetamos. Pero no nos satisface, y en función de ello se va a estar analizando la interposición de un recurso exraordinario ante la Corte nacional”, sostuvo el titular del MPA, Jorge Baclini, al dia siguiente del pronunciamiento del Alto Tribunal. Tenés que leer Traferri acusa a fiscales que lo investigan de haberlo concretado de manera ilegal “Pensamos que el criterio que planteó la mayoría es limitativo y demasiado restrictivo en una visión histórica, que no se adecua a la realidad actual y al estándar de la normativa nacional y las otras provincias. Creemos que el principio de igualdad ante la ley es supremo y está por encima de otras normas. Lo preferible, lo deseable, es que todas la personas podamos ser sometidas a proceso”, añadió.

Baclini se excusó de formular un análisis en detalle sobre el fallo como tal, dado que es muy reciente y extenso (suma 123 páginas). Pero tomando en cuenta las posiciones de los ministros, hizo notar que el resultado “no es un es un 5 a 1 estrictamente, hay coincidencias en distintos votos. Los del doctor Gutiérrez y el doctor Spuler validan la posición del senador, el del Dr. Erbetta está en la posición opuesta, y los otros tres votos (Falistocco, Netri, Gastaldi) tienen alguna coincidencia en que alguna actividad se podría realizar, como el llamado a declaración, sin pedido de desafuero”. Tenés que leer Traferri cargó contra la jueza Más Varela

A partir de allí, consideró que “algunos entienden que esto queda en la potestad de la persona imputada (si acepta o no que este acto se realice), otros que la manfestacion que hizo al presentarse en su oportunidad ya daría por cumplido este paso, al decir que no queríaa declarar. Es un análisis que va a tener que hacer llegado el momento el camarista a quien se le asigne el dictado de la nueva resolución”, tal como ordena el fallo de la Corte tras dejar sin efecto la decisión de Mascali. En tanto, Baclini apuntó que “la investigacion de los fiscales en general sigue. En lo particular está detenida en que no se ha celebrado el acto de la declaracion imputativia del senador, pero el resto de las acciones de la investigacion siguen su curso”. Y en ese marco, no descartó la posibilidad de insistir ante el Senado con un nuevo pedido de desafuero para Traferri, dado que “han surgido nuevos elementos, nuevas evidencias que dan pie a los fiscales para que lo hagan”.

