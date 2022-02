"Es más eficiente que el Estado": el elogio de Javier Milei a Santi Maratea por la donación a Corrientes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El economista puso de ejemplo al influencer y reafirmó su postura de que el país funcionaría mejor bajo un esquema de autogobierno.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, criticó al Gobierno Nacional y lo comparó con el influencer Santi Maratea, el cual recaudó más de $ 150 millones para combatir los incendios en Corrientes.

El funcionario, profundizó su teoría acerca de la ineficacia que, según su óptica, afecta al Estado y ratificó su postura de que el país funcionaría mejor bajo un esquema de autogobierno. “El problema no es si las personas son o no buenas o inteligentes, lo que no funciona es el Estado”, definió.

Con respecto a Maratea, señaló que: “Tenés el desastre de Corrientes y un chico, que maneja redes sociales, termina siendo más eficiente que el Estado nacional y provincial, que gasta más en carnavales que en combatir el fuego”.

En declaraciones realizadas en el programa “W: Ver y Rever”, que se emite por TN, Milei añadió: “Usan los recursos, no para lo que los pusiste sino para lo que ellos quieren. Lo usan para robar”, dijo con respecto al Gobierno.

“Antes de entrar en política tenía una pésima opinión de la casta. Ahora tengo una peor. Le puedo decir a la gente que los que cree que son malos, son malos, pero los que cree que son buenos, son peores”, graficó.

Y agregó: “El Estado hay una forma de interpretarlo, que es como un seguro: te pasaste pagando la prima y cuando viene el siniestro, no está. Hay una cantidad monstruosa de recursos que hay para luchar contra el fuego, y cuando llega el fuego, el seguro falla”.

“La plata la reparten de acuerdo a sus preferencias y a sus amistades políticas. En el fondo esto es un gran fraude. Este Gobierno está muy preocupado por el tema del medio ambiente, tiene hasta un ministerio, y cuando vino un desastre, fallan. Y siempre te dicen que todo lo resuelve la mano opresora del Estado. Después de esto, deberían llamarse a silencio con el ‘Estado presente”, completó.