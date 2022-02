https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tenis

"Se merece la sanción", afirmó Rafael Nadal sobre la descalificación a Zverev

"Es lógico que la organización de este deporte haga respetar a los jueces de silla y al deporte en general. No voy a entrar en lo que es justo o no pero hay que parar según que actitudes que últimamente se ponen un poco de moda" indicó el español.

El tenista Rafael Nadal, se refirió a lo que fue la descalificación de Alexander Zverev en el Abierto de México cuando se comportó de manera agresiva hacia la silla donde se encontraba el juez principal de su encuentro de dobles. "Un acto desafortunado, sin ninguna duda. Primero, lo siento por él porque tengo una buena relación con Alexander. Pero se merece la sanción, no se puede actuar de esta manera. Él es consciente de ello y espero que sirva de aprendizaje para él y para otro jóvenes que a veces también pierden los nervios en la pista", señaló el español. Tenés que leer Video: Zverev perdió la cordura y fue descalificado del Abierto de México "Es lógico que la organización de este deporte haga respetar a los jueces de silla y al deporte en general. No voy a entrar en lo que es justo o no pero hay que parar según que actitudes que últimamente se ponen un poco de moda. Ojalá que le sirva para que no se repita. He leído su comunicado y lo refleja todo muy bien, es un paso positivo que lo renocozca y se disculpe, que piense que va a servir para no volver a hacerlo. Le deseo lo mejor y ojalá esté pronto en las pistas", indicó el actual número cinco del ranking ATP. Por último, Nadal expresó, "Entiendo la frustración, que en un arrebato se pueda romper la raqueta. A mí no me gusta, está claro. La imagen está por todo el mundo, con redes sociales corre como la pólvora. Hay millones de niños, y un mínimo de ejemplo y respeto deberíamos ser par esos niños. Es una excepción, todo el mundo puede cometer errores. Hay que perdonarlo, pero hay que ir con cuidado. Tiene que haber unos límites"

