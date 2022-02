https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.02.2022 - Última actualización - 15:03

13:36

El exdelantero de Gimnasia de La Plata milita en el Oleksandria de Ucrania y está huyendo del país por el conflicto bélico con Rusia. Su padre contó el mal momento que están viviendo.

Conflicto en Ucrania El desesperante momento que vive el futbolista argentino Claudio Spinelli: "Se esta escapando a Polonia" El exdelantero de Gimnasia de La Plata milita en el Oleksandria de Ucrania y está huyendo del país por el conflicto bélico con Rusia. Su padre contó el mal momento que están viviendo. El exdelantero de Gimnasia de La Plata milita en el Oleksandria de Ucrania y está huyendo del país por el conflicto bélico con Rusia. Su padre contó el mal momento que están viviendo.

Vladimir Putin anunció durante las últimas horas el inicio de una “operación militar” de Rusia en territorio de Ucrania dando inicio a un enfrentamiento bélico que tiene paralizado al mundo entero. Este hecho, que se conoció durante la madrugada latinoamericana, puso en una situación de absoluta incertidumbre a todos los ciudadanos que están viviendo en la zona del conflicto. El caso del futbolista argentino Claudio Spinelli sirve para graficar la tensión que se vive en el área.

Mientras el ex Argentinos Juniors, Tigre y Gimnasia de La Plata huye por una ruta hacia Polonia, su padre brindó una entrevista a Radio 10 para pedir la ayuda de la embajada argentina en Ucrania. “Estoy desde las dos de la mañana hablando con él. Es desesperante la situación. Hasta ayer estaba amargado porque por ahí se suspendía la liga, pero nadie pensaba en la reacción de este demente que decidió atacar el país. Se está escapando, agarró sus pocas cosas del departamento en el que vive y está tratando de escaparse. Está yendo en una ruta hacia Polonia. Es una pesadilla esto”, se sinceró Claudio Spinelli padre.

Foto: Gentileza

El delantero de 25 años es uno de los tres futbolistas argentinos que militan en la Premier League de Ucrania junto con el ex Vélez Fabricio Alvarenga (Rukh Vynnyky), el ex San Lorenzo Gerónimo Poblete (Metalist Kharkiv) y el ex Boca Francisco Di Franco (Dnipro-1). Spinelli defiende los colores del Oleksandria desde mediados del 2021, un club de una ciudad que está ubicada a más de 300 kilómetros al sur de la capital Kiev. “La idea es ir a la frontera con Polonia, la más cercana. Tratar de salir. Está con algunos muchachos que se fueron en una combi que el club les puso. Es un sálvese quien pueda porque tampoco el club te puede dar herramientas más que decir ‘andá'”, reflejó el padre del deportista en un angustiante relato.

“Está tranquilo porque está allá y la está viviendo. Nosotros estamos caminando por las paredes. Es desesperante. Desde las 2 de la mañana que estoy levantado junto a mi señora. Te volvés loco. Es desesperante. Llegar a la frontera me imagino que va a ser una situación difícil. Tuvo una hora de ruta y ahora se les llenó el tráfico. Estoy en comunicación, espero que pueda seguir. Estamos hablando por Whatsapp. Me dijo que está en la ruta”, reflejó su padre