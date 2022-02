https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.02.2022 - Última actualización - 7:16

6:55

El Abierto de México vivirá este viernes el duelo entre el tenista ruso y Rafael Nadal, quien no tuvo inconvenientes para vencer a Tommy Paul.

Abierto mexicano Medvevev se estrenó como número uno del mundo con un triunfo El Abierto de México vivirá este viernes el duelo entre el tenista ruso y Rafael Nadal, quien no tuvo inconvenientes para vencer a Tommy Paul. El Abierto de México vivirá este viernes el duelo entre el tenista ruso y Rafael Nadal, quien no tuvo inconvenientes para vencer a Tommy Paul.

El ATP 500 de México ya tiene a sus cuatro mejores tenistas; Medvedev, Nadal, Tsitsipas y Norrie disputarán la semifinal del torneo que se desarrolla en la ciudad de Acapulco sobre polvo de ladrillo.

Daniil Medvev venció cómodamente al japonés Yoshihito Nishioka por 6-2 y 6-3 y en la siguiente ronda se enfrentará al español Rafael Nadal quien dejó en el camino a Tommy Paul 6-0 y 7-6.

"He recibido muchos mensajes. No puedo creer que esté pasando esto. Ha sido una montaña rusa de emociones", dijo Medvevev, quien será desde este lunes el número uno del mundo.

Además, el tenista ruso no evitó responder sobre el conflicto entre su país y Ucrania, “En días como hoy te das cuenta que no importa mucho el tenis. Me levanté con la preocupación de la guerra, luego con lo de Novak y después el número 1”.

La otra semifinal será el duelo entre Stefanos Tsitsipas y Cameron Norrie. El griego superó a Marcos Giron 6-3 y 6-4, mientras que el britanico venció a Gojowczyk por 6-1 y 6-0.