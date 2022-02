Al menos siete muertos tras terremoto de 6.2 grados de magnitud en Indonesia

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió este viernes el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, indicó el servicio geológico de Estados Unidos (USGS), aunque no se difundió hasta el momento información sobre víctimas o daños materiales.

El sismo impactó el norte de la isla a una profundidad de 12 kilómetros a unos 66 kilómetros del municipio de Bukittinggi, en Sumatra, señaló el USGS.

Early morning there was a M6.2 #gempa in #Indonesia.Each dot on the map represent a felt experience crowsdourced from eyewitnesses. The public reaction from #Singapore & #Malaysia is striking. Stay safe pic.twitter.com/dXSHupx2uK