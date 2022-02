https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.02.2022 - Última actualización - 20:31

20:30

Presidente de Ucrania

Zelenski afirmó que el ejército ruso intentará tomar Kiev durante la madrugada

"No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche, van a intentar un ataque", dijo en un video publicado en la página web de la presidencia.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

El Litoral en en

Presidente de Ucrania Zelenski afirmó que el ejército ruso intentará tomar Kiev durante la madrugada "No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche, van a intentar un ataque", dijo en un video publicado en la página web de la presidencia. "No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche, van a intentar un ataque", dijo en un video publicado en la página web de la presidencia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este viernes por la noche que el ejército invasor ruso prepara una ofensiva final para tomar Kiev, la capital, durante la madrugada de este sábado. "No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche, van a intentar un ataque", dijo Zelenski en un video publicado en la página web de la presidencia. "Hoy ha sido un día difícil, pero con coraje. Hemos combatido por nuestro Estado en todos los frentes, en el sur, el este, el norte y en muchas ciudades de nuestro hermoso país", añadió. El mandatario ucraniano refirió que había hablado durante el día con varios dirigentes occidentales, entre ellos Joe Biden, Emmanuel Macron y Olaf Scholz. "Les he explicado la respuesta que esperan todavía los ucranianos ante esta agresión. He aceptado más ayuda y apoyo. Una ayuda significativa para nuestro Estado", resumió. "Nuestro principal objetivo es acabar con esta masacre. Las pérdidas del enemigo han sido muy importantes", aseguró.

El Litoral en en

Temas: