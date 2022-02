https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Conflicto internacional

Kazajistán rechazó un pedido de Rusia para unirse a la invasión a Ucrania

La ex república soviética dejó en claro que no reconoce la independencia de las regiones ucranianas, la razón oficial por la que Putin inició su avanzada.

Kazajistán, uno de los aliados más cercanos de Rusia y vecino del sur, negó una solicitud para que sus tropas se unan a la ofensiva contra Ucrania, según informó la cadena NBC News. “La ex república soviética dijo que no reconoce a las regiones separatistas creadas por Rusia y defendidas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como pretexto para su agresión en Ucrania”, reseñó el medio citando a funcionarios. “Damos la bienvenida al anuncio de Kazajstán de que no reconocerán a la LPR y la DPR”, dijo el Consejo de Seguridad Nacional en un comunicado. “También damos la bienvenida a la negativa de Kazajstán a enviar sus fuerzas para unirse a la guerra de Putin en Ucrania”. La decisión de Kazajistán se conoció poco después de que China, sorpresivamente, se distanciara de Rusia en el marco de este conflicto al señalar que el régimen comunista “aboga firmemente por respetar y salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de todos los países y acatar con seriedad los propósitos y principios de la Carta de la ONU”. Así lo transmitió el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, tras una conversación telefónica que mantuvo con la secretaria de Relaciones Exteriores británica Liz Truss, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el consejero de la Presidencia de Francia, Emmanuel Bonne, centrándose en intercambios profundos de puntos de vista sobre la situación en Ucrania. “China apoya y alienta todos los esfuerzos diplomáticos que conducen a una solución pacífica de la crisis de Ucrania, y da la bienvenida al diálogo directo y la negociación entre Rusia y Ucrania lo antes posible. La evolución de la cuestión de Ucrania tiene latitudes y latitudes históricas complejas. Ucrania debería ser un puente entre Oriente y Occidente, no una frontera de confrontación entre grandes potencias. China también apoya el diálogo igualitario entre la UE y Rusia sobre cuestiones de seguridad europea, para eventualmente formar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible”, señaló en un comunicado. Mientras tanto, las fuerzas del Kremlin continuaban avanzando hacia Kiev durante la madrugada de este sábado, cuando se escucharon fuertes detonaciones en esta ciudad, aunque habrían sido repelidas por el Ejército local en la avenida de la Victoria, una de las principales arterias de la capital ucraniana. Por su parte, Estados Unidos aseguró este sábado que está preparado para ayudar al presidente Volodimir Zelensky a abandonar Kiev para evitar ser capturado o asesinado por los militares rusos, según explicaron fuentes gubernamentales a ‘The Washington Post’.

