https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 26.02.2022 - Última actualización - 8:38

8:18

Suecia y República Checa, los otros equipos de la llave, apoyan esta postura. Es por el ataque militar a Ucrania.

Invasión de Rusia a Ucrania Polonia se niega a jugar contra Rusia por el repechaje al Mundial de Qatar Suecia y República Checa, los otros equipos de la llave, apoyan esta postura. Es por el ataque militar a Ucrania. Suecia y República Checa, los otros equipos de la llave, apoyan esta postura. Es por el ataque militar a Ucrania.

El presidente de la Asociación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, anunció que la Selección de fútbol se niega a jugar contra Rusia en el repechaje para clasificar al Mundial de Qatar 2022 debido al ataque militar que este país lanzó contra Ucrania.

El delantero Robert Lewandowski se expresó en Twitter al respecto y apoyó la medida: “¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania. No podemos pretender que no está pasando nada”.

El partido entre Polonia y Rusia está programado para el 24 de marzo. Suecia y República Checa, los otros equipos de la llave, también podrían tener que desplazarse a Moscú el 29 de marzo para la final del repechaje. Sin embargo, apoyan a la Selección polaca en su reclamo de no jugar.