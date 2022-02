Video: momento en el que un edificio de Kiev es alcanzado por un misil

​El alcalde de Kiev informó este sábado que un misil alcanzó un edificio de residencial en la capital ucraniana, pero no se reportan víctimas de inmediato.

Vitali Klitschko señaló que el proyectil impactó contra un inmueble de gran altura en las afueras, al suroeste de la ciudad, cerca del aeropuerto de Zhuliany, y que los equipos de rescate se dirigían a la zona.

