Lucas Beltrán fue figura y se ganó la titularidad

Colón perdía y el equipo estaba muy nervioso, un gran pase de Rodrigo Aliendro al pecho de Bernardi abrió el camino al éxito con la gran definición del volante.

No tuvo mucho trabajo Leonardo Burián (6) que no pudo hacer nada en el gol de Ferreyra, luego en el final controló muy bien un cabezazo del mismo jugador; en contra, terminó dando un rebote muy largo en el segundo tiempo ante un remate de Iván Tapia. En el fondo Jonathan Sandoval (5) tuvo un flojo primer tiempo, ya que a sus espaldas llegaron las pocas jugadas de peligro que generó Barracas en todo el partido, a favor, fue él, quien tiró el centro a la cabeza de Beltrán para darle los tres puntos a Colón.

Facundo Garcés (6) no pasó mayores sobresaltos y en más de una oportunidad fue auxilio para las subidas de Sandoval, sobre todo cuando tuvo que salir al cruce de las subidas de Valenzuela; por su parte Joaquín Novillo (5) no tuvo mucho trabajo ante un rival que nunca llegó al área con jugadas, solo con pelotas paradas, lo perdió a Ferreyra una vez en el primer tiempo (fue gol) y dos veces en el final, donde en una salvó Burián y la otra se fue cerca. Rafael Delgado (6), casi sin trabajo al igual que sus compañeros de defensa, no aportó mucho en ataque, pero cumplió con su principal deber.

En el medio fue un buen partido de Christian Bernardi (7) que marcó un golazo en un momento justo, donde Colón era un manojo de nervios, perdía y el juego comenzaba a complicarse, en el segundo tiempo desperdició un mano a mano que le sirvió Farías y donde luego de eludir al arquero se tiró a la pileta. Federico Lértora (6) ganó y perdió en el medio con un rival que corrió y metió mucho, ganó de arriba en el área de enfrente y estuvo cerca de convertir en dos oportunidades.

Rodrigo Aliendro (7) le dio claridad al ataque y cumplió como siempre en la faz defensiva, con un cambio de frente espectacular le puso la pelota en el pecho a Bernardi para que logre el empate en un momento clave donde todo parecía complicarse.

Arriba, Luis Miguel Rodríguez (6) no fue mucho lo que aportó, más allá de algún que otro pase filtrado, peleó mucho con el árbitro cuando Colón era todo nervios, en el complemento hizo una tijera hermosa... pero la pelota se fue muy lejos. Lucas Beltrán (8) fue la gran figura de Colón, ya que cada vez que la pelota llegó a sus pies generó peligro, movedizo buscando espacios, aguantando bien la pelota y con mucha potencia, tanto de arriba como de abajo, se ganó la titularidad.

Algunas cosas positivas en la larga mejoría de Facundo Farías (6), ganó y también perdió, contra defensores lentos, le puso una pelota de gol a Bernardi cuando el juego estaba 1-1.

Cristian Vega jugó poco más de 15 minutos y cumplió, mientras que Ramón Ábila con la misma cantidad de minutos convirtió en posición adelantada y pese a su notoria falta de estado, se las arregla para tener situaciones, no tenemos dudas que va a mejorar muchísimo.

Bien Eric Meza en los pocos minutos que jugó, en tanto Paolo Goltz y Andrew Teuten ingresaron en tiempo recuperado.