Spahn:"Me llevaron de las bolas porque no había otro pajarón que pusiera plata"

Disparó munición pesada contra Tinelli, habló del tratamiento que le dieron algunos medios de Buenos Aires a su situación en la Justicia y de su proyecto deportivo.

El presidente de Unión, Luis Spahn, hizo declaraciones en el programa "Proyecto Fútbol" y dijo que las elecciones en el club serán en el venidero mes de abril.

El presidente de Unión, Luis Spahn, hizo declaraciones en el programa "Proyecto Fútbol" y dijo que las elecciones en el club serán en el venidero mes de abril.

También habló sobre el tratamiento que se hizo en algunos medios de Buenos Aires respecto de la imputación que realiza la Justicia con respecto a la situación económica del club y su deuda. Spahn dijo que "Crónica tiene un perfil, es capaz de hacerle una nota a alguien que fue atropellado por un tren y pedirle que, en ese momento y con las piernas cortadas, le mande saludos a su madre. Lo que pusieron allí y en América, con muchas bajezas me molesta. Y la justicia también me ha defraudado. Me hacen 13 puntos de imputaciones que me dan vergüenza como ciudadano. Cuatro puntos hablan de una defraudación de subsidios y los subsidios están cerrados sin deberle un peso al gobierno y justificando los gastos. Otra imputación es haber pagado cuentas del club sin autorización de la comisión directiva, pero no dicen que pagué sueldos, gastos de hotel en las concentraciones y viajes, comidas de la pensión. No compramos bombas de estruendo ni un drone o un helicóptero. No teníamos un peso en el club, las cuentas estaban cerradas y a mí me llevaron agarrado de las bolas porque no había un peso y no había otro 'pajarón' que ponga plata. ¿Alguien no sabe en esta ciudad que fui a poner la plata que faltaba por culpa de una comisión directiva que se llevó 23 meses de adelantos de TV y nos dejó un plantel con cinco meses de deuda de sueldos? El club estaba destrozado. Y esos son los cargos que a mí me imputan", dijo el titular rojiblanco.

Luego se refirió a las críticas que recibe su gestión por no haber comprado un predio. Dijo que "nosotros, sin predio, tenemos 15 jugadores de las canteras dentro de los 24 profesionales. Algunos son muy mentirosos con las cosas que dicen, porque nos reclaman el predio y quisiera saber cuántos clubes, de los que cuentan con predio, tienen tantos jugadores propios en Primera".

Después habló de la relación con Colón y dijo que "es simpática, amena, de mucho respeto", pero declaró que es "inviable que le prestemos el estadio para que juegue de local, porque la gente no lo aceptaría".

Tras señalar que "no tenemos riesgos de jugadores que vayan a quedar libres a mitad de año o a fin de año. Y seguiremos mejorando el sueldo a nuestros chicos", volvió a hablar del VAR Y dijo que "el fútbol ha sido lo que es hasta hoy sin VAR, existió sin VAR. Creo que los arbitrajes se han perfeccionado a partir de que la TV tuvo mayor incidencia con muchas cámaras y dejando los errores al desnudo. El VAR quitará dinamismo".

También se refirió a situaciones que se plantean a nivel general en la conducción del fútbol argentino: "Hay cosas que no se hacen bien en el fútbol. Dijimos que íbamos a ir camino a los 22 equipos, pero resulta que en el camino a los 22 estamos subiendo a 26 y ahora a 28. Es como ir a Alcohólicos Anónimos y, en el camino, parar en los bares. Los dirigentes que van a Afa sólo miran el corto plazo y los intereses de sus propios clubes, no son estadistas. Uno pregunta por qué pasó lo que pasó con la Superliga y me dicen que fue una decisión política. Y el fútbol no puede atarse a los deseos de los políticos del momento. La Superliga tenía cierta autonomía y la desarmaron".

También tuvo duras palabras contra Marcelo Tinelli y dijo que "Tinelli debe ser mejor persona que yo, pero tiene un club desbarrancado y administra el dinero de todos". Y en consonancia con eso, tiró un "palito" para el ambiente electoral que ya se vive en el club: "En Unión no podemos tirar por la borda 13 años de gestión y dejarle el club a un kamikaze".

Por último, habló de su proyecto deportivo y dijo que "el objetivo es acercarnos a clubes como Estudiantes, Vélez, Lanús, Argentinos Juniors, con un estilo de fútbol ofensivo y agresivo. Todo lo demás es demagogia. En el fútbol, 2 más 2 no es 4. Uno hace las cosas lo mejor posible, pero los resultados no son matemáticos".