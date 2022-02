Estados Unidos y Canadá prohibieron realizar transacciones con el Banco de Rusia

En respuesta a la invasión de Ucrania, Estados Unidos y Canadá aumentaron la presión sobre la economía rusa con el anuncio este lunes (28.02.2022) de sanciones que impedirán al Banco Central de Rusia usar sus sustanciales reservas para financiar la guerra contra Ucrania y fortalecer el rublo, que experimenta caídas récord.

La medida, además, prohíbe a las entidades estadounidenses hacer transacciones con el Banco Central ruso y congela cualquier activo que esa entidad pueda tener en dólares no solo en EE.UU, sino también en el resto del mundo, detallaron este lunes a la prensa altos funcionarios de la Casa Blanca.

Se trata de una sanción de efecto inmediato y de una severidad sin precedentes tomada en coordinación con varios aliados de Washington. "Esta decisión tiene el efecto de inmovilizar todos los activos que el Banco Central de Rusia tiene en Estados Unidos o en manos de personas estadounidenses", afirma un comunicado, lo que limitará fuertemente la capacidad de Moscú para defender su moneda y apoyar su economía.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció en Twitter que la prohibición está en vigor "de forma inmediata" y que Canadá ha tomado la decisión "en coordinación" con el resto de países del G7. "Seguiremos trabajando de forma estrecha unidos para que Rusia responda por su invasión injustificada de Ucrania", dijo Trudeau.

Effective immediately, all Canadian financial institutions are prohibited from engaging in transactions with the Russian Central Bank – eliminating its ability to deploy Russia’s international currency reserves and further restricting Putin’s ability to finance his war of choice.