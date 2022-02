FIFA suspende a Rusia para toda competición y la deja sin Mundial de Qatar

La FIFA suspendió hoy a Rusia hasta nuevo aviso en toda competencia internacional a nivel selecciones y clubes de fútbol, lo que determina su eliminación del próximo Mundial Qatar 2022, sin jugar la instancia de repechaje que tenía programada.





De acuerdo con un comunicado en la página oficial de la FIFA, el Bureau del Consejo del que regula el fútbol mundial y el Comité Ejecutivo de la UEFA resolvieron de "forma conjunta" que todos los equipos rusos "ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes", sean suspendidos de participar en competiciones internacionales.





"El fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas", indica el breve comunicado.





Rusia debía jugar el 24 de marzo ante Polonia el primer duelo de repechaje camino a Qatar 2022 y enfrentar al ganador de Suecia o República Checa, en caso de continuar en dicha instancia. Las federaciones de los tres países dieron a conocer su negativa de enfrentar al país que organizó el Mundial de 2018.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm