Insólito: el Intendente de Rincón debió retomar sus funciones como enfermero

Lunes 28.02.2022

19:10

Andrés Soperez se desempeñaba como personal sanitario del Servcio Penitenciario antes de ingresar a la función pública. Ahora, espera una decisión del Ministerio de Seguridad de Santa Fe para poder continuar con sus tareas como Intendente de la ciudad costera.

Andrés Soperez fue elegido Intendente de San José del Rincón en las últimas elecciones, en representación de Juntos por el Cambio. Previo a involucrarse en la función pública -antes fue concejal- se desempeñaba como enfermero en el Servicio Penitenciario de Santa Fe. Ahora, por un trámite burocrático, debió reincorporarse a sus tareas mientras continúa a cargo de la intendencia de la ciudad costera.

“Cumplo funciones en la Unidad 16 de Pérez, solicité licencia por cargo de mayor jerarquía cuando fui electo concejal, en 2019, que se me otorgó sin mayor inconveniente; sin embargo ahora cuando fui electo intendente desde en el Servicio Penitenciario me indicaron que tenía que entregar una copia certificada del título que me dio la Junta Electoral, pero a los pocos días me informaron que la ley orgánica del Servicio Penitenciario preveía que no podíamos participar en política, por lo que le otorgaba esa responsabilidad al Ejecutivo provincial para que determine si me correspondía o no”, relató el Intendente a El Litoral.

“A partir de ese momento, desde el 10 de diciembre -añadió- hice uso de la licencia ordinaria que tenía acumulada, que finalizó el 27 de febrero; por eso ahora tuve que quedarme a cubrir guardia”. “Me vino justo que haya sido feriado, pero en un día hábil, no se como podría resolverlo: no es imposible, pero es muy difícil”, consideró.

“De todos modos, me comuniqué con autoridades del Servicio Penitenciario que garantizaron que se resolverá en los próximos días”, concluyó Soperez.

En tanto, en las redes sociales, dirigentes se solidarizaron con el Intendente y pidieron al gobierno santafesino una solución urgente.

Desde el FORO de Int y Ptes de Comuna de la UCR, manifestamos nuestra solidaridad con el Intendente de San Jose del Rincón Andres Soperez, y exhortamos a una pronta respuesta del Gobierno Provincial. pic.twitter.com/gbGWAkVGQM — Horacio Ciancio (@1HCiancio) February 28, 2022

Vergüenza. Perotti le niega a los vecinos de Rincón que su intendente, de la UCR, gestione 24/7. @andressoperez, empleado Penitenciario, pidió licencia sin goce de sueldo, el gobierno no la firmó y lo obligan a volver. Perotti debe respetar la decisión de los rinconenses pic.twitter.com/4JKFSLny2C — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 28, 2022

@MinSegSF le negó la licencia política a @andressoperez, intendente electo de #SanJosedelRincón, hoy tuvo que volver a trabajar a 150 km del lugar donde debe gestionar.

Dónde quedó el respeto por la voluntad popular @omarperotti? Toda mi solidaridad con vos @andressoperez — Xime Garcia (@XimenaGarciaBl) February 28, 2022