El presidente reconoció que aún no está cerrado el acuerdo con el FMI

"Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo (con el FMI) que confío concluir a la brevedad", indicó el mandatario al hablar ante la Asamblea Legislativa.

En el inicio de su discurso el presidente, Alberto Fernández pidió un minuto de silencio por las muertes que dejó la guerra entre Rusia y Ucrania. “Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas, por esas vidas humanas pido a todos un minuto de silencio”, expresó el mandatario.

Dijo que “enfrentar la inflación es el principal desafío que tiene el Gobierno” , y consideró que “hay datos y logros que indican una recuperación de la economía” en los últimos meses, al pronunciar el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa.

Asimismo afirmó que "todo" lo que hizo para "combatir" la pandemia de coronavirus "no tuvo otro objetivo que no haya sido el de salvar la mayor cantidad de vidas un contexto difícil e imprevisible", y señaló que el pueblo le "asignó a través del voto" la potestad de "tomar decisiones".

"Hubo quienes criticaron la implementación de medidas de cuidado que implicaban restricciones", rememoró el mandatario, quien hizo referencia a "voces poco constructivas" de los "medios de comunicación dominantes", que "generaron desánimo y desconfianza".

Foto: Telam

También agradeció a "todos los argentinos que ayudaron al cuidado colectivo" durante la pandemia de coronavirus, así como a los trabajadores de la salud, los vacunadores, los científicos, los gobernadores y los ministros de salud de todo el país por su labor.

Por otro lado destacó la “campaña de vacunación más grande de la historia” y consignó hoy que en los primeros seis meses el Estado argentino alcanzó "mas de 21 millones de dosis aplicadas", y destacó que en la Argentina "se implementaron estrategias" de inmunización "similares a los de otros países".

Ante la Asamblea Legislativa, señaló que la Argentina "compró vacunas producidas en Rusia, China, India, Estados Unidos y países de Europa, y empezamos a producir en el país alguna de esas vacunas", y añadió que pese a que la "llegada" de la variante Ómicron "planteó un nuevo escenario, en el que los contagios se aceleraron como nunca antes, "las vacunas protegieron a los argentinos".

El presidente Alberto Fernández les pidió a los argentinos que "confíen en su propio país" y "se hagan cargo de la construcción del país" porque "no hay una solución individual, sino es colectiva", además pidió que "cada argentino que confíe en su propio país, en nuestra sociedad, y se hagan cargo de la construcción del país porque no hay solución individual alguna, sino que es colectiva, como lo hicimos en la campaña de vacunación contra el Covid-19 y la recuperación económica que hicimos con ese espíritu colectivo. La Argentina necesita poner en valor un hecho como la campaña de vacunación histórica que realizó", expresó Fernández en su discurso.

Recuperación de la economía

El primer mandatario argentino destacó hoy "la recuperación" de la economía que "permitió revertir la caída generada por la pandemia de coronavirus", y afirmó que la reactivación productiva "fue una de las más importantes del mundo".

Dijo además que "el empleo formal se viene recuperando mes a mes desde fines de 2020" y señaló que "la tasa de desocupación fue del 8,2 % en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años".

Hilo🗞️| El presidente abre el 140º período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación#AlbertoEnElCongreso #envivo pic.twitter.com/WQuR3rwRsI — El Litoral (@ellitoral) March 1, 2022

"En 2021, alrededor de unas 175 mil personas lograron incorporarse al empleo asalariado registrado en empresas privadas. También en ese año se incorporaron 440 mil personas al trabajo registrado en el sistema de seguridad social (incluyendo empleo asalariado público y privado, y trabajo autónomo y monotributista). Al finalizar el año 2021, el número total de personas con trabajos formales es un 2 por ciento mayor al verificado en febrero de 2020, justo antes de la irrupción de la pandemia", destacó al hablar ante la Asamblea Legislativa.

También destacó la "marcada recuperación" de distintas actividades durante 2021, como "petróleo y minería", que tuvieron sus mejores diciembre desde "2011" y "2008", respectivamente, y las exportaciones de bienes, que "alcanzaron los 77.900 millones de dólares" el año pasado.

"El agro también tuvo un muy buen 2021: Argentina tuvo récord de producción en maíz, trigo y cebada", destacó el mandatario, además de ponderar una "industrialización de materias primas de granos sin precedente" y apuntar que en 2021 el Gobierno prosiguió con la "reducción o eliminación de derechos a exportación para la gran mayoría de los productos de las economías regionales".

Anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de empleo joven, para "facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo".

"Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas", dijo.

Fernández dijo que asumirá el "desafío" propuesto por el papa Francisco para "empujar desde abajo hacia arriba y desde la periferia hacia el centro", al advertir que "la idea del derrame" de la riqueza es una "quimera que jamás se materializa".

"Es hora de reconocer, visualizar y registrar las actividades de la economía popular, debemos avanzar en su crecimiento construyendo nuevas generaciones de derechos", manifestó el presidente y consideró que "la economía popular puede colaborar con el abastecimiento de alimentos para la vida comunitaria, con un criterio federal".

Aseguró que avanzará en la tarea de “convertir los planes sociales en trabajo y se mantendrán obras de infraestructura en los barrios populares”, y destacó la implementación de programas sociales mediante “el aumento de la recaudación fiscal”.

Fondo Monetario Internacional

En otro orden, el presidente, Alberto Fernández, recordó que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri "no fue autorizado" por el Congreso nacional "ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda".

"El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa.

Y ratificó que el Gobierno “llegó a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) que permite generar certezas” para el futuro, y aseguró que el entendimiento con el organismo “fue el mejor al que se podía llegar”, al pronunciar el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa.

"Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo (con el FMI) que confío concluir a la brevedad", indicó el mandatario y agregó que "a partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores para considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa.

El acuerdo con el FMI "no releva al Poder Judicial de avanzar con la investigación" iniciada el año pasado, tendiente a establecer la "verdad y las responsabilidades sobre el endeudamiento" tomado por Mauricio Macri.

"Los argentinos tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino", dijo el mandatario al hablar ante la Asamblea Legislativa, lo que despertó la mayor ovación en el recinto desde que inició su discurso pasadas las 12.

Expresó además que "no habrá una reforma previsional" y sostuvo además que "la edad jubilatoria no será alterada". "Este acuerdo (con el FMI) no restringe derechos de jubilados", aseveró el mandatario y agregó: "Este acuerdo no doblega nuestra soberanía".

