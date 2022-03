https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juntos por el Cambio

Legisladores se retiraron del recinto cuando el presidente habló del origen de la deuda con el FMI

El diputado Fernando Iglesias justificó el accionar diciendo que “la falta de respeto fue del presidente que no hizo más que mentir y hablar de un país que no existe”.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio se retiró del recinto de la Cámara cuando el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la importancia de que se avance con la investigación del origen de la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída durante la gestión de Mauricio Macri. El presidente recordó hoy “el Congreso no fue consultado cuando se tomó en 2018 la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, ratificó la intención del Gobierno de enviar un proyecto al Poder Legislativo para aprobar el acuerdo con el organismo y reclamó que la Justicia investigue “una deuda tomada con tantos desatinos”, al pronunciar el discurso de apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa. El legislador Fernando Iglesias, consideró que se trató de una falta de respeto que “se reivindique una acción judicial de un gobierno que en un momento pidió un crédito – en un momento de emergencia- para pagar una deuda que habían tomado ellos”. “Es una vergüenza que se diga que no es justiciable la corrupción y todo lo que pasó con Lazaro Baez, que estamos esperando que la justicia tenga un fallo- mientas se persigue a los miembros del anterior gobierno”, agregó en diálogo con los medios presentes en el Congreso de la Nación. Por último, consideró que “la falta de respeto de un presidente que no hizo más que mentir y hablar de un país que no existe. La falta del respeto es del presidente que cuando le piden la palabra la niega como si la asamblea legislativa fuera un teatro donde venimos a escuchar al Poder Ejecutivo”. Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, criticó la “falta de autocrítica del presidente” Alberto Fernández y de medidas concretas para enfrenar la situación económica y coordinar con las provincias acciones contra el narcotráfico, así como también lamentó que el mandatario no haya brindado mayores precisiones sobre el acuerdo con el FMI. “Nos preocupa el nivel de distorsión de la realidad que representan las palabras del presidente hoy en el Congreso”, afirmó el vicepresidente del PRO. “O asistimos a un discurso de ciencia ficción o el presidente vive en Disney, porque parece convencido de que en estos años de su gestión -y de su vice- se solucionaron todos los problemas de los argentinos”, expresó el legislador. “Lo primero que debió hacer Alberto Fernández hoy fue reconocer las cifras de inflación y empleo que golpean de lleno el bolsillo de los contribuyentes, pero lamentablemente lo expresado esta mañana se basa en un diagnóstico errado, que ha llevado a este gobierno a aumentar la presión impositiva, a agudizar las restricciones al comercio exterior y a intensificar los controles de precios: todas medidas que han acelerado la inflación y resentido la inversión”, remarcó Angelini. “Así, cualquier acuerdo con el FMI que no se explique cómo se van a alcanzar las metas propuestas, sin castigar al sector productivo, hoy es invotable”, agregó. Además, sostuvo que “es alarmante que, para Alberto Fernández, no sea necesaria una reforma previsional ni laboral, pero sí una reforma judicial”. A su vez, el diputado subrayó que “tampoco se habló de la coordinación de trabajo, planificación y estrategia entre Nación y las provincias, concretamente con la de Santa Fe, donde el avance del narcotráfico y la violencia criminal en estos dos años está a la vista de todos, menos del presidente y sus ministros”. Y finalizó: “Hoy, Alberto Fernández perdió otra oportunidad de enviarle un mensaje contundente a las mafias para volver a frenarlas, como lo habíamos logrado de la mano de Patricia Bullrich hasta el 2019”. En tanto, como punto positivo del discurso del presidente, Angelini resaltó: “En buena hora que el presidente haya reconocido, al lado de Cristina Kirchner, que la deuda tomada por Mauricio Macri ´fue -textualmente- enteramente utilizada para pagar deuda externa insostenible´, que heredó de la actual vicepresidenta. Esto marca el fin del relato K”.

