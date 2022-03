https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.03.2022

13:56

El cruce se dio después de que el presidente anunciará que impulsará la investigación por la deuda tomada por Mauricio Macri con el FMI.

En el Congreso Cuál fue el grito de Alfredo Cornejo que hizo enojar y reaccionar a Alberto Fernández El cruce se dio después de que el presidente anunciará que impulsará la investigación por la deuda tomada por Mauricio Macri con el FMI.

El momento más caliente de la apertura de sesiones en el Congreso se dio cuando Alberto Fernández dijo que se seguirá investigando a Mauricio Macri por la deuda con el FMI. En medio del griterío y mientras los legisladores del PRO abandonaban el recinto, el senador radical, Alfredo Cornejo, lanzó la advertencia: "Alberto, no tenés los votos". Y lo repitió, parado y señalando al presidente, al menos tres veces.

Fernández acababa de ratificar la querella criminal para que se investigue la deuda contraída durante la gestión de Macri y para que "los culpables paguen".

Fue el momento en que por primera vez todo el oficialismo, al unísono, aplaudió con fuerza. En simultáneo los legisladores del PRO, conducidos por Cristian Ritondo en Diputados y Humberto Schiavoni en el Senado, se pararon para irse.

Ya estaba acordado puertas adentro del interbloque de JxC que, si se sentían "atacados", ellos se retirarían. La Coalición Cívica y los dos bloques radicales plantearon que no había que irse. Y así fue. Se quedaron. Aunque a los gritos.

"Mentiroso", le gritaban al Presidente. En ese contexto Cornejo insistió en llamarle la atención. "Alberto, Alberto, Alberto: no tenés los votos".

La operación no paso inadvertida para los bloques que no son parte de la grieta.

"Me queda claro que el presidente no quiere que le aprueben el acuerdo con el FMI. Acaba de provocar de manera innecesaria a quienes necesitará para la votación", tuiteó Graciela Camaño.

Los gritos de Cornejo provocaron el enojo y la reacción del presidente, quien miró al mendocino y le dijo: "Yo no miento, Alfredo, me conocés, yo no miento".