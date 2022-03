https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.03.2022

En la ciudad de Buenos Aires Indagan a los seis imputados acusados de abusar sexualmente a una joven en Palermo

La Justicia indagará este miércoles a los seis detenidos acusados de abusar sexualmente el lunes pasado a una joven en el barrio porteño de Palermo dentro de un automóvil, en donde también secuestraron marihuana y pastillas de LSD, informaron hoy fuentes judiciales.





La declaración indagatoria de los seis imputados será cerca del mediodía y estará a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, por el delito de "abuso sexual".





Fuentes judiciales indicaron que aún no está definido si las indagatorias se realizarán de manera virtual o presencial en el juzgado, ubicado en la calle Talcahuano al 500, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





El caso de abuso grupal fue descubierto por un vecino que, al notar la actitud sospechosa de los imputados, alertó a los policías que llegaron a los pocos minutos y rescataron a la víctima, quien se hallaba en estado de somnoliencia y fue trasladada a un centro asistencial de la zona.





Según las fuentes, todo comenzó en la tarde del lunes en la calle Serrano al 1300, pleno Palermo Soho, cuando seis jóvenes se hallaban en un auto Volskwagen Gol estacionado junto a la vereda.





Un vecino que notó algo sospechoso, alertó al 911 y de inmediato se le dio intervención a efectivos de la comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes se trasladaron al lugar.





"Fuimos mi marido y yo quienes socorrimos a la chica. Tenemos una panadería y desde adentro veíamos lo que pasaba en el auto. Primero pensábamos que era una pareja que estaba teniendo sexo, pero luego vimos que en el vehículo había otros tres jóvenes, que la manoseaban, que la agarraban de los brazos, que la obligaban a practicarles sexo oral, y salimos a ayudarla", explicó a Natalia, testigo presencial del hecho.





En ese momento, según las fuentes, fuera del auto se hallaban dos jóvenes actuando como "campana" y dentro del vehículo otros cuatro que estaban sometiendo a una chica de 20 años.





Ante la llegada de los policías, la víctima logró contarles que estaba siendo abusada sexualmente, por lo que se activó de inmediato el protocolo de asistencia y la trasladaron al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por médicos.





Los voceros explicaron que la joven estuvo acompañada por psicólogos y bajo asistencia de expertos de la Oficina de Violencia Sexual.





"No escuché gritos, la chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar", dijo la comerciante.





"Los cuatro jóvenes también estaban con los pantalones bajos, empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino que con un teléfono celular quiso registrar lo que estaba pasando, para que exista una prueba de lo que habíamos visto. A ese vecino lo dejaron ensangrentado, tirado en el piso", contó la testigo, quien agregó que "todos abusaron de ella, eran como animales".





En tanto, los investigadores aguardaban resultados de distintos peritajes científicos en busca de ADN, para poder establecer si todos ellos participaron activamente del abuso.





De hecho, al menos dos de los apresados tenían lesiones en el rostro como arañazos, por lo que los peritos analizaron las uñas de la víctima para ver si podía extraerse algún rastro orgánico para analizar y elaborar un patrón genético y poder vincular ese ADN con el de alguno de los detenidos.





Dentro del Volkswagen, los policías hallaron marihuana, dosis de LSD y secuestraron siete teléfonos celulares, que ahora también serán peritados.





Los seis detenidos fueron identificados por la policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).





Por otro lado, ayer por la tarde se llevó a cabo una marcha para reclamar por el esclarecimiento del caso, "por una justicia con perspectiva de género" y "para erradicar la cultura de la violación" en la localidad de Munro, partido de Vicente López.