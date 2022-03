Djokovic se despidió de quien fuera su entrenador por 15 años

Novak Djokovic, exnúmero uno del mundo, confirmó que terminó su vínculo con el entrenador eslovaco Marjan Vajda quien trabaja junto al serbio desde el 2006.

"Has estado durante los momentos más importantes y memorables. Hemos logrado lo inalcanzable y siempre estaré agradecido por su amistad y dedicación", expresó Djokovic en sus redes oficiales.

Cabe destacar, que entrenador eslovaco de 56 años, no había sido parte de los últimos torneos disputados por el serbio.

Novak Djokovic logró en lo que va de su carrera 20 títulos de Grand Slam, solamente superado recientemente por Rafael Nadal quien ganó el Abierto de Australia.

What a journey Marian. 15 years! 🤯😃 You have been by my side during the most important & memorable moments. We have achieved the unachievable & I will forever be grateful for your friendship & dedication. You will always be my family & I can’t thank you enough for everything 🙏🏻 pic.twitter.com/8ihJP2VpiS