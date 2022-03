Atlético Rafaela no levanta cabeza en la Primera Nacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El único tanto del partido lo marcó Cristian Chávez a los 6 minutos de la segunda etapa.

Atlético Rafaela sigue sin conocer la victoria en lo que va del torneo de la Primera Nacional, esta vez cayó en condición de local frente a Almirante Brown por 1 a 0.

La "crema" solo suma una unidad en la tabla de posiciones, mientras que la "fragata" logró su segundo triunfo y se acercó a las primeras ubicaciones.

El único gol del partido disputado en Isidro Casanova, lo convirtió Cristian Chávez a los 6 minutos del segundo tiempo.

El goleador Cristian Chávez 🔥 pic.twitter.com/1XqJbkmZNC — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) March 1, 2022

Por la cuarta fecha, el equipo que dirige Rubén Forestello recibirá a Gimnaiaa y Esgrima de Jujuy; encuentro que se disputará el domingo 6 de marzo a las 19 horas.

Posiciones: Belgrano 9; Brown (A), Riestra, All Boys, San Martín (T) y Deportivo Maipú 7; Almirante Brown, Brown (PM) y Almagro 6; Gimnasia (J), Chaco For Ever, Estudiantes (RC) e Instituto 5; Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn, San Martín (SJ) y Chacarita 4; Gimnasia (M), Atlanta, Santamarina, Temperley, Quilmes, Tristán Suárez, Alvarado, Morón y Ferro 3; Estudiantes (BA), Sacachispas, Nueva Chicago, Güemes (SDE) y Defensores de Belgrano 2; Atlético de Rafaela, Mitre (SDE), Agropecuario, San Telmo, Flandria y Villa Dálmine 1.