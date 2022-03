https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.03.2022

Se cortó la racha

Campazzo no ingresó y Denver sufrió una dura derrota

El base argentino no estuvo en cancha en la caída de su equipo frente a los Thunder.

Crédito: Reuters

Denver Nuggets (36-26), sin el base argentino Facundo Campazzo, le puso fin a una racha de seis triunfos consecutivos al caer sorpresivamente como local ante Oklahoma City Thunder (20-42), de muy mala temporada, por 119 a 107, en otra jornada de la NBA.

Campazzo, quien venía de cumplir una muy buena actuación en el anterior juego frente a Portland Trail Blazers (124-92) jugando casi 25 minutos no fue tomado en cuenta por el entrenador Michael Malone y mucho tuvo que ver la presencia de Bones Hyland, quien se recuperó de una lesión en el tobillo.

Para Denver, sexto en la Conferencia Oeste, Nikola Jokic culminó con 22 puntos y 16 rebotes, Hyland aportó 19 y Bryn Forbes 18, mientras que en los Thunder Shai Gilgeous-Alexander, la figura del partido, finalizó con 29 puntos, mientras que Isaiah Roby hizo 26.

Otros Resultados: Cleveland Cavaliers 98-Charlotte Hornets 119, Orlando Magic 114-Indiana Pacers 122, Philadelphia Sixers 123-New York Knicks 108, Houston Rockets 127-Utah Jazz 132, Milweaukee Bucks 120-Miami Heat 119, New Orleans Pelicans 125-Sacramento Kings95 y Phoenix Suns 120-Portland Trail Blazers 90.

Este jueves jugarán: Atlanta Hawks-Chicago Bulls, Boston Celtics-Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets-Miami Heat, Toronto Raptors-Detroit Pistons, Dallas Mavericks-Golden State Warriors, San Antonio Spurs-Sacramento Kings, Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers.

En la Conferencia Este el puntero es Miami Heat con 41-22, seguido por Chicago Bulls con 39-23 y Philadelphia Sixers 38-23, mientras que en el Oeste Phoenix Suns lidera en el Oeste con 50-12, Golden State Warriors se ubica con 43-19 y Memphis Grizzlies con 43-20. Con información de Telam

