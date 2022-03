https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de la comisión para el análisis del tema salarial, cuya conformación había sido acordada en la primera reunión de este año. En función del grado de entendimiento que se logre en ese ámbito, se formulará después una convocatoria formal de la paritaria por parte del Ministerio de Trabajo.

Segunda jornada de paro Conflicto docente: el gobierno santafesino convoca este jueves a equipos técnicos

Mientras se cumple el segundo día de paro docente y en un intento por destrabar el conflicto, el gobierno de Omar Perotti convocará hoy mismo a los equipos técnicos del sector. Son los que se decidieron conformar el día en el que se reunía por primera vez la paritaria, el pasado 16 de febrero. Allí se convino armar dos comisiones: una para analizar las condiciones laborales de los maestros, y otra para estudiar pura y exclusivamente el tema salarial. Esta última es la que el gobierno provincial pretende volver a reunir de ser posible, este mismo jueves. Así lo confirmó a El Litoral el ministro de Trabajo, Juan Pusineri. "Esa comisión se reunió un par de veces y después las deliberaciones se interrumpieron cuando se rechazó la propuesta. La intención es que se vuelva a reunir de ser posible, hoy, porque consideramos que una propuesta salarial nunca es del todo unilateral (y, en consecuencia, responsabilidad única del gobierno), sino que se construye a través de un ida y vuelva en el marco de la negociación", manifestó.

Según dijo, en función del "grado de entendimiento" que se logre en el marco de las deliberaciones de esa comisión técnica, se formulará luego una convocatoria formal a la comisión paritaria. El ministro no descartó que ello pueda darse este viernes, o principios de la semana que viene, pero lo condicionó al grado de consenso que se logre en esta discusión previa que se intentará generar con los técnicos. Una pronta convocatoria es vital a fin de poder evitar los paros ya votados para la semana que viene, los días martes y miércoles.

La intención de volver a sentarse a la mesa de discusión fue ratificada este miércoles por el gobernador Omar Perotti, quien habló de la posibilidad de negociar "viernes o sábado, de ser necesario". Eso sí, con la condición sine qua non de que "niños y niñas estén en las aulas".

Qué cambiar

"Todos quieren más y en menos tiempo", fue la síntesis de Pusineri para graficar el planteo que no sólo están formulando los docentes, sino también estatales y médicos. Como se sabe, estos dos últimos sectores rechazaron al igual que maestros la oferta del gobierno, aunque decidieron seguir discutiendo y no ir al paro. Con ellos, las conversaciones no se interrumpieron, aunque tampoco volvieron a reunirse formalmente las respectivas comisiones paritarias.

Esencialmente, los sindicatos peticionan un incremento que esté por encima del 45,5% propuesto en el ámbito de la paritaria docente a nivel nacional. En Santa Fe, la oferta había sido del 41,7. También piden abreviar los escalones a través de los cuales se percibiría esa mejora; el esquema del gobierno local prevé cuatro tramos, que van de marzo a junio. Y finalmente, plantean que se mejore el porcentaje del primer escalón, que fue estipulado por la provincia en un 17,5 contra el 21,5 que había ofrecido Nación. ¿Estará allí, en un acercamiento de la oferta provincial a la nacional, la clave para llegar a un acuerdo? Ésa había sido una de las principales objeciones de los gremios; que la provincia demoró la formulación de su propuesta a la espera de la nacional, y la local terminó estando por debajo de la que planteó el gobierno central. El tema podría comenzar a desentrañarse con la reanudación del diálogo, por ahora, de los equipos técnicos.