https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.03.2022 - Última actualización - 7:13

7:05

Brown de Adrogué será local de Deportivo Morón, Alvarado visitará a Tristán Suárez y San Martín de Tucumán recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

Belgrano, es el único líder Tres encuentros abren la cuarta fecha de la Primera Nacional Brown de Adrogué será local de Deportivo Morón, Alvarado visitará a Tristán Suárez y San Martín de Tucumán recibirá a Estudiantes de Río Cuarto. Brown de Adrogué será local de Deportivo Morón, Alvarado visitará a Tristán Suárez y San Martín de Tucumán recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

Brown de Adrogué recibirá este viernes al Deportivo Morón en el encuentro con el cual comenzará la cuarta fecha del torneo de la Primera Nacional que tendrá el viernes otros dos partidos.



El equipo de Adrogué y el elenco de Morón se enfrentarán a partir de las 17:30 con arbitraje de Nelson Sosa, mientras que a las 21 Tristán Suárez será local de Alvarado de Mar del Plata con Julio Barraza como juez y ambos partidos tendrán la televisación en directo de la señal deportiva de cable TyC Sports.





En tanto, a las 21:10 San Martín de Tucumán será anfitrión de Estudiantes de Río Cuarto con Diego Ceballos como árbitro principal y televisación en directo.



La jornada seguirá el sábado a las 17.00 con dos encuentros: el líder Belgrano de Córdoba visitará a Atlanta con Mario Ejarque como juez y televisación en directo, y Defensores de Belgrano recibirá a Deportivo Madryn con arbitraje de Sebastián Zunino.



Luego, a las 18 Agropecuario será local de Almagro con Ramiro López como árbitro, mientras que a las 19:30 Instituto jugará en Córdoba frente a Nueva Chicago con Franco Acita como juez y a las 21:30 Estudiantes de Buenos Aires será anfitrión de Villa Dálmine con arbitraje de Héctor Paletta, los dos últimos partidos serán televisados.



La fecha continuará el domingo a las 17 con tres encuentros y en uno de ellos Chacarita recibirá a Temperley con Lucas Comesaña como árbitro y televisación en directo, mientras que en otro Guillermo Brown de Puerto Madryn será local de Flandria con Luis Lobo Medina como juez y en otros Sacachispas será anfitrión del Deportivo Maipú con Juan Pafundi como árbitro.



Además, a las 17:30 San Martín de San Juan recibirá al Deportivo Riestra con arbitraje de Jorge Baliño, a las 19 Atlético Rafaela será local de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Bruno Bocca como juez, a las 19:30 Chaco For Ever será anfitrión de Atlético Güemes de Santiago del Estero con Yamil Possi como árbitro y a las 21 Quilmes visitará a Mitre de Santiago del Estero con Nazareno Arasa como juez principal.



La cuarta jornada se completará el lunes con tres encuentros, el primero de ellos a las 17 San Telmo será local de All Boys con arbitraje de César Ceballo, mientras que a las 19:15 Ramón Santamarina jugará en Tandil frente a Almirante Brown, con Andrés Gariano como juez y ambos partidos serán televisados.



El tercero de los encuentros se llevará a cabo a las 21:10 y en el mismo Ferro será anfitrión de Independiente Rivadavia de Mendoza con arbitraje de José Carreras y en esta jornada el equipo que tendrá fecha libre es Gimnasia y Esgrima Mendoza.



Las posiciones son las siguientes: Belgrano, 9 puntos; Brown de Adrogué, All Boys, San Martín de Tucumán, Deportivo Riestra y Deportivo Maipú, 7; Almagro, Almirante Brown y Guillermo Brown de Puerto Madryn, 6; Chaco For Ever, Gimnasia de Jujuy, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto, 5; Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn, San Martín (SJ) y Chacarita, 4; Gimnasia (Mza), Atlanta, Ramón Santamarina (T), Temperley, Quilmes, Tristán Suárez, Alvarado, Dep. Morón, Alvarado y Ferro, 3; Estudiantes (BA), Sacachispas, Nueva Chicago, Atlético Güemes y Def.Belgrano, 2; Atl.Rafaela, Mitre (SdE), Agropecuario, San Telmo, Flandria y Villa Dálmine, 1.

Con información de NA