Tras 15 años a su lado

El ex entrenador de Djokovic dio las explicaciones de la ruptura con el jugador

"Nos pusimos de acuerdo oficialmente después de las ATP Finals de Turín, aunque las cosas ya no hubieran salido bien antes tras la final del US Open ante Medvedev. Novak no pudo ganar su 21º Grand Slam ni el Grand Slam en un mismo año", señaló el eslovaco.

El eslovaco, Marjan Vajda, quien fuera por 15 años el coach de Novak Djokovic brindó los detalles de su desvinculación como entrenador del tenista serbio. "Nos pusimos de acuerdo oficialmente después de las ATP Finals de Turín, aunque las cosas ya no hubieran salido bien antes tras la final del US Open ante Medvedev. Novak no pudo ganar su 21º Grand Slam ni el Grand Slam en un mismo año. Me había prometido que vendría a Bratislava a hablar conmigo y que de alguna manera terminaríamos bien todo. Pero fueron momentos difíciles y finalmente me invitó a Turín donde sí que lo cerramos. No era respetuoso que se aireara la decisión con un diciembre bastante tempestuoso y su errado viaje a Australia después", dijo Vajda. El Covid-19 también fue un papel fundamental, "Después vino el tema de su negativa a vacunarse. No jugaría muchos torneos como jugador no vacunado y él ya tiene un equipo poderoso con Goran Ivanisevic. Después de evaluar todas las circunstancias, decidimos de mutuo acuerdo terminar con nuestra cooperación profesional". "Después de tantos años de viajes, apetece descansar y pasar tiempo en casa. Pero sé que no quedaré allí para siempre ya. Me gustaría experimentar algo nuevo más adelante. Algún nuevo desafío con otro jugador, aunque el listón lo tengo muy alto. No siempre los mejores entrenadores tienen suerte con sus pupilos. Lendl triunfó con Murray pero no encajó con Zverev o Agassi se puso con Djokovic también", expresó el eslovaco.

