La enfermedad causó 291 muertos en las últimas 24 horas, frente a 226 hace una semana.

Preocupación por el aumento de contagios de Covid-19 en Alemania

La incidencia de coronavirus en siete días volvió a subir este viernes ligeramente en Alemania por segundo día consecutivo, y se situó en 1.196,4 casos cada 100.000 habitantes, informó el Instituto Robert Koch (RKI).

El miércoles la cifra fue de 1.174,1, hace una semana de 1.259,5 y hace un mes, de 1.349,5.

Las autoridades sanitarias reportaron un total de 217.593 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, frente a 210.743 hace una semana.

Sin embargo, los expertos creen que existen muchos casos que no se registran, por la capacidad limitada de las oficinas de salud de hacer un seguimiento de los contactos y porque ahora hay más personas cuya infección ya no se confirma mediante una prueba PCR, por lo que no se las incluye en las estadísticas.

La enfermedad causó 291 muertos en las últimas 24 horas, frente a 226 hace una semana.

Desde el comienzo de la pandemia, el RKI ha contabilizado 15.481.890 infecciones probadas por Sars-CoV-2, aunque el número total real es probablemente mucho mayor.

La incidencia hospitalaria se situó hoy en 6,35 pacientes cada 100.000 habitantes (jueves: 6,14), cifra que incluye a muchas personas con una prueba positiva pero que tienen otra enfermedad primaria.

La cifra de personas recuperadas de un contagio dada hoy por el RKI fue de 201.900, y el número total de las que murieron a causa de una infección confirmada por Sars-CoV-2 o relacionada con ella ascendió a 123.796.

Con información de dpa