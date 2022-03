https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ministerio de Seguridad "Me importa un culo", dijo Aníbal Fernández al contratar al adiestrador de perros del presidente

El adiestrador de Dylan, el perro del presidente Alberto Fernández, fue designado en un cargo en el Ministerio de Seguridad, decisión que fue defendida por el titular de la cartera, Aníbal Fernández.



Se trata de Ariel Zapata, quien asumió como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo.



"Me importa un culo si es el entrenador del perro de Alberto Fernández, yo busqué al mejor y es él", aseguró Fernández en declaraciones a Infobae.

“Yo conocía a Zapata porque ya había trabajado con él, necesitábamos una persona para adiestrar a los perros y fui a buscar al mejor. No sabía que había entrenado a Dylan, pero ahora que lo sé no me importa. Necesitábamos personal idóneo para la Policía y fui a buscar al mejor”, reiteró.



El cargo que ocupa Zapata es el de director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo y su nombramiento fue oficializado este jueves en el Boletín Oficial.



En su historial aparece que ocupó su cargo similar en la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Sergio Berni.



Además, en su experiencia en Linkedin se presenta como Jefe de Instructores de la Escuela de Adiestramiento Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA desde 2004.



Por esos conocimientos, fue que trabajó durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus como adiestrador del perro del jefe de Estado en la Quinta de Olivos.