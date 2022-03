Estudiantes españoles llevarán una bacteria al espacio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El proyecto BIXO de los estudiantes de UVigo SpaceLab busca conocer los efectos nocivos del espacio en microorganismos. Su intención es lanzar en dos o tres años un pequeño satélite para realizar el experimento. Entre sus futuras aplicaciones, garantizar la seguridad de los astronautas en los futuros viajes entre la Tierra y Marte.

Marte es el gran objetivo de los agentes espaciales. Distintos rovers han recorrido la superficie pedregosa del astro en búsqueda de muestras que resuelvan los misterios marcianos. Entre los diferentes hallazgos, el trabajo de los investigadores ha desvelado que el agua llegó a circular por deltas y riberas, ahora secas. También que existe un cañón en el que se acumulan kilómetros cuadrados de hielo. Sin embargo, todavía se escapa la supuesta existencia de vida en el Planeta Rojo. Esta es la gran incógnita que esconde el cuarto planeta del Sistema Solar.

En caso de despejarse, la solución podría resultar de ayuda para las misiones que buscan llevar la vida a suelos marcianos. El fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, dice que en menos de un lustro la humanidad aterrizará en Marte. Entre los planes del magnate, diseñar un gran asentamiento que permita la supervivencia de especies animales y vegetales terráqueas. Pero, para ello, hay que saber cómo se comportarán estos especímenes en un entorno a 339 millones de kilómetros de su hogar original. También en qué condiciones se realizará el trayecto.

Lejos de las ensoñaciones de las grandes fortunas, la ciencia labora por hacer viable el viaje de seres humanos a Marte y por ende su futuro establecimiento en el cuerpo celeste. Faena en ocasiones realizada en el ámbito universitario, sustento de numerosas misiones espaciales. Incluso, a veces, no de los investigadores contratados por las instituciones, sino de los alumnos que acuden.

A Manuel Diz siempre le interesó el espacio. Una pasión que combina con el Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones que cursa en la Universidad de Vigo. Precisamente, fue en los pasillos del campus donde se fraguó su primer contacto con el universo. Sucedió en 2020, cuando un grupo de estudiantes se unió para enviar una propuesta a la Agencia Espacial Europea (ESA). "En un principio decidimos diseñar un telescopio para un satélite de tres unidades", rememora Diz. La asociación UVigo SpaceLab acababa de nacer.

Poco más de un año y medio después, la organización cuenta con 27 estudiantes de la universidad gallega, tanto del campus de Vigo como de Ourense. Colaboran alumnos de diferentes grados, desde Ingeniería Mecánica o Ingeniería Aeroespacial hasta Ingeniería de Telecomunicaciones o Informática.

"Tener distintos perfiles nos permite dividir las labores. En la asociación hay departamentos de electrónica, software, sistemas o estructuras, por ejemplo", explica Diz, CEO de Uvigo SpaceLab. Se prevé que el número de miembros crezca hasta los 45 durante el mes de marzo. La causa: el proyecto BIXO.

Estudiar la vida en el espacio

La punta de lanza de la asociación estudiantil es BIXO. Diz, junto a sus compañeros Alejandro Camanzo y Manuel Vale, han acudido al congreso Spanish Small Satelites International Forum, celebrado en Málaga, para presentar su trabajo. También para encontrar patrocinadores entre las múltiples empresas que acuden. De momento, reciben apoyo de entidades como UARX Space o Alén Space, además de distintas instituciones públicas como la propia Universidad de Vigo o el Centro de Investigaciones Biomédicas (Cinbio).

"Hemos tenido muy buena recepción. Incluso se han animado empresas que jamás habían participado en nada espacial y están abriendo una ventana de negocio con nosotros. Es el caso de varias empresas de automoción en Vigo, que por primera vez participan en la fabricación de satélites. Nosotros aprendemos, pero también aprenden ellos", destaca Diz.

BIXO se centra en la fabricación de un pequeño satélite de dos unidades que portará una carga biológica en su interior. Una bacteria viajará al espacio en una cámara presurizada. En una órbita baja, entre unos 400 y 600 kilómetros de altura, el microorganismo será expuesto a la radiación o la microgravedad. En suelo firme, los investigadores estudiarán los efectos nocivos que podrían tener estos factores en el ente vivo.

"Se monitorizarán diversos parámetros, como el crecimiento o los procesos de comunicación bacteriana de Quorum Sensing", adelanta Diz. Este último es interesante, ya que afecta a la expresión genética de los microorganismos. Las variaciones pueden influir en su comportamiento y, en caso de tratarse de un patógeno, en la expresión de factores virulentos o la resistencia a los antibióticos. Una bacteria en el espacio podría poner en peligro la salud de los astronautas. "El satélite con la carga biológica estará nueve meses en órbita. Es lo que dura un viaje a Marte", comparte el CEO de UVigo SpaceLab.

De momento, los estudiantes cuentan con un prototipo de satélite fabricado. Resta esperar por algunos de los subsistemas que incluirá el aparato y la posterior prueba de validación de la estructura. "La idea de lanzamiento es dentro de dos o tres años", confirma Diz. Todavía falta trabajo. Tanto por parte de los futuros ingenieros como de los expertos del Cinbio, encargados de la parte biológica del proyecto. "Al final, todos avanzamos en BIXO en nuestro tiempo libre", añade. Un hobby con vocación espacial.

La Universidad de Vigo no es el único centro interesado en este ámbito de la investigación cósmica. La NASA lanzará la misión BioSentinel, centrada en conocer los efectos de la radiación en microorganismos. Eso sí, en el caso de la agencia estadounidense en el espacio profundo, no en una órbita baja. "Las misiones biológicas van a ser el futuro", afirma Diz. Los resultados de los estudios ayudarán a garantizar la seguridad de los astronautas o conocer el comportamiento de las bacterias en otros planetas. "Al no haber tanta información sobre el asunto, esperamos que todo sea una sorpresa. Yo creo que los datos obtenidos en este tipo de iniciativas servirán de base para misiones del futuro", sentencia el estudiante.

El Planeta Rojo está en el punto de mira de todos los actores del cosmos. Mientras Curiosity pisa piedra y arena, varias multinacionales sueñan con asentamientos de techos de cristal en la geografía marciana. Sin duda, el destino es importante. Pero, en ocasiones, el viaje prima. No solo es desentrañar los secretos de Marte, sino también los de los nueve meses que se pasará una tripulación a bordo de una nave. Tal vez, la respuesta venga de un grupo de estudiantes gallegos.