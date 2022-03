https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mientras no cesan los bombardeos sobre las ciudades ucranianas

Putin le dijo a Macron que está dispuesto a dialogar con Ucrania sobre el peligro nuclear

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este domingo en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que su país no se opone a la posible celebración de una reunión con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y Ucrania, ya sea en forma virtual o en un tercer país.

Las imágenes sobre el efecto de los ataques rusos en Ucrania, conmueven al mundo. Crédito: Gentileza

El mandatario ruso comentó la propuesta del secretario general del OIEA, Rafael Grossi, que planteó la necesidad de celebrar un encuentro de la institución con las partes rusa y ucraniana en el área de la central nuclear de Chernobyl, al norte de Ucrania. Según Grossi, dicha reunión permitiría desarrollar un mecanismo para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania. En su conversación con Macron, Putin también recalcó que las fuerzas rusas, en cooperación con la unidad de protección ucraniana, continúan garantizando la seguridad de la central de Zaporiyia, donde los niveles de radiación se mantienen dentro de límites normales. "La seguridad física y nuclear de la central está firmemente garantizada. Los intentos de culpar a los militares rusos por el incidente forman parte de una campaña propagandística cínica", subraya el Kremlin en un comunicado. Por otra parte, confirmó que las Fuerzas Armadas rusas mantienen bajo control la central nuclear de Chernobyl, una medida que —explicó— pretende evitar "provocaciones por parte de neonazistas o terroristas ucranianos, que podrían tener consecuencias devastadoras". Macron está a cargo de la presidencia pro témpore de la Unión Europea y desde hace ya varias semanas se erige como el principal nexo entre Rusia y Occidente a la hora de las conversaciones. El nuevo contacto se produjo este domingo luego de dos conversaciones previas que resultaron infructuosas, en las que el líder ruso no se bajó de ninguna de sus demandas, es decir, el desarme del ejército ucraniano y la instalación en el país de un gobierno "neutral". Según informaron medios internacionales, la fuerza de ocupación rusa se disponía a tomar el control de Odesa, donde funciona uno de los principales puertos del país sobre el Mar Negro y para ello señalaron que se preparaba un bombardeo. En tanto, en la ciudad de Mariupol, al sudoeste del país, el municipio informó que comenzó la evacuación de civiles, una operación que no se pudo llevar a cabo ayer, debido a que las fuerzas rusas no dejaron de atacar posiciones ucranianas, pese a un pedido de alto el fuego. Por otra parte, en Irpin, al oeste de Kiev, el gobierno de Ucrania denunció que las fuerzas de ocupación dispararon contra civiles y mataron a tres personas, al menos, y dos de ellas fueron niños. El hecho habría ocurrido en un ataque a un puente que la gente usaba para evacuar. Bennett en Moscú El primer ministro israelí, Naftalí Bennett, llegó a Moscú en una breve visita de trabajo para mantener una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, al término de la cual no hubo declaraciones para la prensa. Según The Jerusalem Post, la visita fue planeada después de que el primer ministro israelí mantuviera el miércoles último una conversación telefónica con Putin sobre el conflicto en Ucrania. Durante la reunión, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, informó que "se está discutiendo la situación en torno a Ucrania". The Times of Israel escribe que se facilitaron pocas detalles sobre el "viaje relámpago" de Bennett, aunque se sabe que las conversaciones con Putin duraron unas tres horas. Asimismo, el diario hace referencia a una fuente diplomática oficial israelí para afirmar que la reunión se coordinó con Alemania, los Estados Unidos y Francia, "en continuo diálogo con Ucrania". Según datos de Axios, si bien la Casa Blanca no se opuso al viaje de Bennett a Moscú, no considera que el primer ministro israelí pueda influir en la postura de Rusia. El portal también informó que en las conversaciones de Putin y Bennett se abordó, entre otras cosas, el tema del acuerdo nuclear con Irán. Tras el encuentro con el mandatario ruso, Bennett se dirigió a Alemania para "discutir varios temas, entre ellos la situación entre Ucrania y Rusia" con el canciller alemán, Olaf Scholz, señala el diario. Al final de su gira diplomática, Bennett habló dos veces con el presidente ucraniano Voldímir Zelenski y una vez con el presidente francés Emmanuel Macron, informa AFP, remitiéndose a la oficina del primer ministro israelí. Por su parte, Zelenski confirmó que había mantenido una conversación telefónica con Bennett. "El primer ministro de Israel, Naftalí Bennett, me llamó después de su reunión con Vladimir Putin. Seguimos dialogando", escribió en su cuenta de Twitter. A continuación, la secretaria de prensa de Bennett, Anna Yonatan-Leus, comunicó este domingo a RIA Novosti que el primer ministro israelí habló con Zelenski por tercera vez durante las últimas 24 horas. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

