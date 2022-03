Armand Duplantis mejoró su récord mundial en salto con garrocha

La estrella sueca de atletismo Armand Duplantis mejoró este lunes su propio récord mundial en salto con garrocha, al superar los 6,19 metros en su tercer intento durante una reunión celebrada en Belgrado, capital de Serbia.

El campeón olímpico en Tokio 2020 es titular de la plusmarca mundial desde el 8 de febrero de 2020 cuando saltó 6,17 metros en Polonia y dejó atrás el registro del francés Renaud Lavillenie (6,16). Una semana después, el Glasgow, el sueco batió su propia estadística con 6,18 metros.

HE DID IT ‼️



Olympic pole vault champion @mondohoss600 🇸🇪 jumps 6.19m on his third attempt at the Belgrade Indoor Meeting to improve his own world record by 1cm!#WorldIndoorTour pic.twitter.com/F65RbyhTmj