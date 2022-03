https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Brown de Adrogué, San Martín de Tucumán, Deportivo Riestra y Belgrano, comparten el liderato del torneo de ascenso.

El jueves comienza la quinta Tras finalizar la cuarta fecha de la Primera Nacional, cuatro equipos se mantienen en la cima Brown de Adrogué, San Martín de Tucumán, Deportivo Riestra y Belgrano, comparten el liderato del torneo de ascenso.

San Telmo le empató sobre la hora a All Boys por 1 a 1, como local, y le impidió al equipo visitante ser uno de los punteros del torneo de la Primera Nacional, junto con Brown (A), San Martín (T), Riestra y Belgrano, en uno de los tres partidos que cerraron la cuarta fecha de la competencia.



El volante Fernando Brandán puso en ventaja al conjunto del barrio porteño de Floresta a los 32 minutos del primer segmento y el ingresado mediocampista Agustín Graneros lo igualó para las "candomberos" a los 45 el complemento.



Con la igualdad obtenida en el estadio Doctor Osvaldo Baletto, en la Isla Maciel, el equipo dirigido por Aníbal Biggeri es sexto con 8 puntos y San Telmo en cambio salió de la zona de descenso (bajan dos equipos) y es 34to con 2 unidades.



El equipo "Albo" para este partido tuvo las bajas del defensor Facundo Butti por rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, que lo dejará al margen de lo que resta del campeonato, y del delantero Martín Comachi, que sufrió un desgarro.



En el estadio General San Martín de Tandil, el local Santamarina y Almirante Brown entregaron una vibrante igualdad 2-2.



El equipo tandilense abrió la cuenta por mediación de Lucas Vallejo (Pt. 15m.), tras una equivocación del arquero Ramiro Martínez. El conjunto de Isidro Casanova estableció la primera paridad, con un tanto de Cristian Chávez (Pt. 25m.), tras un grosero error defensivo.

Cristian Chávez, uno que anda derecho con el arco 🔥 pic.twitter.com/BwXg0Irs3f — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) March 7, 2022



En la segunda etapa, un remate sesgado del volante Patricio Núñez (St. 29m.) significó la ventaja parcial para los orientados por Fabián Nardozza. Pero en tiempo de descuento y mediante un cabezazo del defensor Mateo Palmieri (St. 48m.) llegó el empate definitivo para Santamarina.



En el último encuentro de la jornada, Ferro sumó su tercer encuentro sin victorias, al igualar sin goles con Independiente Rivadavia Mendoza, en Caballito.





Posiciones



Brown (A), San Martín (T), Riestra y Belgrano, 10 puntos; Brown (PM), 9; All Boys, Deportivo Maipú e Instituto 8; Almirante Brown, Almagro y Deportivo Madryn 7; Quilmes y Chaco For Ever 6; Independiente Rivadavia, Chacarita, Gimnasia (J) y Estudiantes (RC) 5; Atlético Rafaela, Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Alvarado, Atlanta, Ferro y San Martín (SJ) 4; Gimnasia (M), Estudiantes, Sacachispas, Dep. Morón y Guemes 3; San Telmo, Agropecuario, Nueva Chicago, Defensores de Belgrano y Villa Dálmine 2; Mitre (SE) y Flandria 1.

