https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.03.2022 - Última actualización - 11:42

11:36

Desde hace casi un año que desde AFA se implementó un proyecto para captar los jugadores juveniles con nacionalidad argentina que aún no han sido citados en ningún nivel.

Nuevos convocados La Selección Argentina y su Departamento de Scouting Internacional que sorprende Desde hace casi un año que desde AFA se implementó un proyecto para captar los jugadores juveniles con nacionalidad argentina que aún no han sido citados en ningún nivel. Desde hace casi un año que desde AFA se implementó un proyecto para captar los jugadores juveniles con nacionalidad argentina que aún no han sido citados en ningún nivel.

Habitualmente, Lionel Scaloni brinda sorpresas a la hora de conformar el plantel de la Selección Argentina. Si bien, no hay polémicas ausencias, si se suelen ver nombres pocos familiares para la mayoría de los hinchas.

En la última convocatoria se vio la mayor cantidad de sorpresas en la lista, pero no sólo por tratarse de futbolistas jóvenes que aún no poseen popularidad, sino que también debido a que estos jugadores no han nacido en Argentina o poseen más de una nacionalidad.

La presencia de nombres como Garnacho, Paz o Romero a pesar de su juventud y falta de experiencia se basan principalmente en la intención de “asegurarse” su participación como jugadores de la albiceleste y que no opten por la posibilidad de vestir otra camiseta nacional.

Garnacho es uno de los casos de jugadores que representaron a un país (España), pero al haberlo hecho en inferiores tiene la oportunidad de jugar con Argentina.

Actualmente, también podría hacerlo si es menor de 21 años y sólo disputó tres partidos o menos con la selección mayor.

El descubrimiento de estas jóvenes promesas no es mera casualidad. En abril de 2021, la AFA anunció la creación y puesta en funcionamiento de el Departamento de Scouting Internacional. El mismo tiene como objetivo la “búsqueda, seguimiento y control de jóvenes futbolistas argentinos en el continente europeo: Desarrollo y pertenencia al seleccionado nacional durante el proceso formativo”.

El encargado de este proyecto que comenzó a desarrollarse en noviembre de 2020 es Juan Manuel Tassi y es gestionado por el Coordinador de Selecciones Juveniles, Bernardo Romeo.

Juan Martín Tassi, en el centro deportivo del Club Atlético de Madrid, realizando una de sus visitas de seguimiento e interacción con personal de la institución española. Foto: Gentileza AFA

Tassi es Máster en Alto Rendimiento Deportivo y Doctorado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Extremadura. En el mundo futbolístico se desempeñó como preparador físico en Quilmes, San Lorenzo y Estudiantes.

Respecto a la metodología, al momento de la puesta en funcionamiento, Tassi indicó que “se utilizaron plataformas de scouting profesionales que son muy provechosas y permitieron, en principio, segmentar los perfiles de jugadores buscados y trazar un mapeo por regiones y países, considerando los potenciales juveniles a analizar.

Además, agregó: “Lógicamente, también hubo contacto con los clubes para transmitir nuestra idea e intercambiar información, aspecto en el que ha sido de gran ayuda el hecho de haber estudiado en España, desde donde guardo contactos que hoy permiten realizar un trabajo mancomunado”.

El Departamento de Scouting en datos

Se llevan registrados más de 300 futbolistas nacidos entre 2001 y 2011

Los países con más presencia son España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Rusia

Ya fueron convocados más de 20 jugadores por este formato

El 77% de los registrados están entre la liga española y la italiana