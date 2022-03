https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.03.2022 - Última actualización - 22:50

22:47

El presidente habló con su par mexicano por teléfono, a la vez que recibió a su esposa en la Casa Rosada.

Diplomacia Alberto Fernández dialogó con Andrés Manuel López Obrador y lo invitó a visitar Argentina El presidente habló con su par mexicano por teléfono, a la vez que recibió a su esposa en la Casa Rosada. El presidente habló con su par mexicano por teléfono, a la vez que recibió a su esposa en la Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández mantuvo este martes un diálogo telefónico con su par de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien invitó a visitar la Argentina "en los próximos meses".

Fernández recibió este mediodía en la Casa Rosada a la escritora mexicana Beatriz Gutiérrez Müller, quien durante el encuentro hizo entrega de una carta de su esposo, el presidente de México.

Según indicó Presidencia, el mandatario argentino "se comprometió a responder" a la misiva que le envió Andrés Manuel López Obrador.

Al participar de un acto por el Día de la Mujer, el presidente reveló que el mandatario mexicano le pidió tener "confianza" en que iba a "ganar", en referencia al acuerdo que el Gobierno busca cerrar con el Fondo Monetario Internacional.

"Me hablaba Andrés de este tiempo que me toca vivir donde los que contrajeron la deuda se rasgan las vestiduras y hacen de cuenta que ellos no fueron culpables de nada", subrayó.

Además, Gutiérrez Müller le obsequió la edición de un libro con el discurso que Fernández pronunció en la ciudad de Iguala en el marco de los 200 años de la Independencia de México, acompañado de imágenes.

El contacto telefónico se produjo durante el transcurso del almuerzo, dado que Gutiérrez Müller recibió un llamado de su esposo y aprovechó la oportunidad para que ambos mandatarios puedan conversar.

Estuvieron presentes además la embajadora de México en la Argentina, Lilia Rossbach; su par argentino en México, Carlos Tomada y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El presidente le mostró y narró la historia de la obra de Ricardo Carpani (1993) "Fundación de Buenos Aires", que reinterpreta el famoso cuadro encargado en 1910 por la Municipalidad al artista español José Moreno Carbonero con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo.

Con información de NA.