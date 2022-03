https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.03.2022 - Última actualización - 23:52

23:50

“Si quieren hacerle daño al presidente, sáquense la careta y díganlo de frente" expresó el ministro de Seguridad y criticó a colegas de su propio frente que aún no confirmaron si acompañarán la propuesta oficialista.

Crece la interna Aníbal Fernández respaldó el acuerdo con el FMI y cargó contra "algunos compañeros" del Frente de Todos “Si quieren hacerle daño al presidente, sáquense la careta y díganlo de frente" expresó el ministro de Seguridad y criticó a colegas de su propio frente que aún no confirmaron si acompañarán la propuesta oficialista. “Si quieren hacerle daño al presidente, sáquense la careta y díganlo de frente" expresó el ministro de Seguridad y criticó a colegas de su propio frente que aún no confirmaron si acompañarán la propuesta oficialista.

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, le mandó un mensaje a los diputados del Frente de Todos que se rehúsan a votar el acuerdo con el FMI, con Máximo Kirchner a la cabeza. "Si quieren hacerle daño al presidente, sáquense la careta y díganlo de frente", exigió el funcionario hacia la interna.

Entrevistado por la señal C5N, el funcionario de Alberto Fernández se refirió a quienes están en desacuerdo dentro de la fuerza política gobernante con el acuerdo establecido con el Fondo Monetario Internacional y agregó: "¿No te gustó? Comete el sapo que te corresponde y andá a votar".

No obstante, Fernández se mostró confiado en que se alcanzarán los votos necesarios en la Cámara de Diputados y aseguró que "no hay que temerle a los debates internos, hay que fomentarlos".

"Estoy confiado en que la votación va a salir bien", expresó el ministro , quien además elogió al ministro de Economía, Martín Guzmán y disparó contra el ex mandatario Mauricio Macri.

Sobre el ministro de Economía dijo que le resultó "excelente" su exposición en la reunión de comisión de este lunes -donde Guzmán respondió ante los diputados por casi siete horas- y resaltó que "economistas opositores elogiaron el acuerdo".

"No están dadas las condiciones para salir de esto sin él", agregó Fernández, en la línea oficial de que un rechazo al acuerdo con el organismo multilateral traería consecuencias dramáticas con un default y, como alertó Guzmán, "potencial desestabilización".

El titular de la cartera de Seguridad reveló además que conoce "a algunos compañeros que le hablan otros haciéndoles el coco para que voten en contra", aunque no dio nombres.

"Pareciera que gozan de situaciones de esas características", insistió en su mensaje a la interna kirchnerista.

Y agregó: "Hay detractores, que los he visto en este mismo canal, a los que se les ha puesto en la cabeza que tienen que ir contra el acuerdo, entonces van e inventan sus propias lógicas y las exhiben. Colegas de ustedes", cuestionó en la señal oficialista creada por Cristóbal López.

"Yo conozco de algunos compañeros míos, que le han dicho a otros 'che, mirá...', arrancó Aníbal F. pero enseguida aclaró: "No tengo nombres y no quiero generar un conflicto mayor, pero tonto no soy". Pero siguió: "Compañeros que tienen la vocación de andar operando internamente para perjudicarnos con ese tema, háganse cargo de lo que están haciendo".