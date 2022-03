Pedirán prisión perpetua para la policía que asesinó a su novio en San Javier

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fiscalía ya presentó la acusación contra la uniformada, que el 12 de enero de 2020 le disparó a su pareja, Federico Rodríguez, con su arma reglamentaria.

El fiscal de San Javier, Francisco Cecchini, presentó la acusación formal contra la policía Tania Cion (43) por el homicidio doblemente agravado de quien fuera su pareja, Federico Rodríguez (20). El muchacho falleció casi en el acto, luego de que ella le disparara la siesta del 12 de enero de 2020.

El escrito fue presentado a poco más de dos años del hecho, y en la víspera del que habría sido el cumpleaños número 23 de la víctima (nacido el 9 de marzo de 1999). Ahora resta que los representantes de la familia del joven, los querellantes Juan Bautista Fossa y María Cristina Von Wartburg, presenten su propia acusación y luego la realización de la audiencia preliminar, para que la causa llegue a juicio.

A Cion se le atribuye la autoría de "homicidio calificado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego", delito por el cual la fiscalía pretende que se la condene a prisión perpetua. Su defensa técnica está a cargo de los Dres. Carolina Walker y Matías Pautasso, quienes consideran que la policía sufría violencia de género y actuó en "legítima defensa", protegiéndose de un ataque de Rodríguez.

Versiones contrapuestas

El joven murió el domingo 12 de enero de 2020, cerca de las 16. Quedó tirado sobre la vereda de la casa de ella, ubicada en calle Pueblo Mocoví al 1500 del barrio Federal de San Javier.

Según sostiene la fiscalía, Federico había arribado al lugar pasado el mediodía, pero tras mantener una fuerte discusión con Cion decidió retirarse. Estaba subiéndose a su moto cuando ella disparó el arma reglamentaria desde el comedor de la vivienda, el proyectil atravesó la ventana e impactó en la axila del muchacho, perforándole los dos pulmones y la aorta.

En cambio, la versión defensiva es otra. Ya en la audiencia en la que se prorrogó la prisión domiciliaria en la que se encuentra su clienta (el 13 de enero) la Dra. Walker manifestó que existía un contexto de violencia de género y que, a su entender, el crimen se dio en ese contexto. Además, sostuvo que Cion disparó para "asustar" a Federico Rodríguez, no para asesinarlo.

"Nos mató en vida"

"Desde ese 12 de enero nuestras vidas cambiaron, solo nos queda recordar, rezar y pedir todas las noches que llegue la justicia" dice Cristina, mamá de Federico Rodríguez. "Esa mujer (Tania Cion), al quitarle la vida a Fede, nos mató en vida a todos".

Federico Rodríguez junto a sus padres y su hermana.Foto: Gentileza

"Lo enloqueció hasta enamorarlo, y fue ella quien -después- decidió quitarle la vida. Ella decidió hasta cuándo Fede podía vivir, y no tenía derecho a hacerlo". Por eso "esperamos el juicio, y la condena a prisión perpetua para su asesina".

"Este 9 de marzo es su cumpleaños, para mi siempre va a seguir cumpliendo años, por más que no lo tenga acá conmigo, que no pueda abrazarlo ni darle un beso. Estos son los días en los que te das cuenta que en el corazón el tiempo no pasa, que sentís lo mismo que el primer día", ese domingo de enero en el que la policía asesinó a Federico y "nos destruyó a mi y a toda mi familia".

Ahora sólo "nos queda recordarlo todos los días cuando nos sentamos a la mesa, cuando tomamos mates o nos vamos a dormir". "La verdad es que nunca imaginamos que tendríamos que ir a verlo al cementerio" y si bien "con mi marido vamos todos los domingos, nos duele ir, duele ver su foto en ese lugar. Duele porque él tenía sueños, metas que no pudo cumplir".

"Este 9 de marzo te deseo un feliz cumple hijo mío, donde quiera que estés. Nunca me abandones, cuida siempre a tu familia y guíanos para que se haga justicia pronto, y que tu asesina vaya al lugar donde corresponde", dice Cristina al cielo. "Deseo con todas mis fuerzas que esa mujer tenga el castigo que merece. Y que se encargue Dios de perdonarla, porque yo nunca le podré perdonar que me haya quitado a mi hijo".