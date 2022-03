https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.03.2022 - Última actualización - 13:31

13:27

Spahn, Simonutti, Martín y Ghisolfo serán los que encabezarán las opciones sobre las que deberá elegir el socio tatengue en los comicios dentro de un mes.

Tres grupos opositores a la actual gestión Con Glorioso 89, serán cuatro las listas para las elecciones en Unión Spahn, Simonutti, Martín y Ghisolfo serán los que encabezarán las opciones sobre las que deberá elegir el socio tatengue en los comicios dentro de un mes. Spahn, Simonutti, Martín y Ghisolfo serán los que encabezarán las opciones sobre las que deberá elegir el socio tatengue en los comicios dentro de un mes.

Definida la fecha del 10 de abril, ya empieza a consumirse el "sprint final" de cara a las elecciones en Unión. Si bien falta todavía para que se produzca el plazo final de presentación de listas (10 días antes del acto eleccionario), se puede ir adelantando que en Unión habrá cuatro listas, pues Glorioso '89 finalmente se presentará, tal cual viene ocurriendo.

En este último caso, Carlos Ghisolfo, máximo referente de la agrupación que tuvo durante un largo tiempo la conducción de Rubén Decoud -histórico dirigente rojiblanco que ejerció varios cargos, inclusive la presidencia-, mantuvo reuniones con Leonardo Simonutti y era un secreto a voces que ambas agrupaciones se iban a unir en un frente común.

Esto, en definitiva, no ocurrió y hoy por hoy es un hecho que Glorioso 89 irá con su propia plataforma electoral y propuesta para la consideración de los asociados de la institución. Desde ya que Carlos Ghisolfo será el candidato a presidente y seguramente Adrián Cornaglia estará integrando uno de los cargos principales.

Por su parte, Tate Campeón, con Marcelo Martín, anunció hace unos días la integración de su cúpula. Al también histórico ex dirigente, lo acompañarán Armando López como vice primero, Félix Bertorello como vice segundo y Priscila Tenerello (hija del ex presidente, Ricardo Tenerello), como vice tercera. También habrá otros ex directivos en cargos importantes, como Oscar Frutos, Marcelo Iommi, Américo Giménez y Leonardo Biaggini (sería el secretario general).

Este viernes se producirá la presentación de la lista que encabeza Leonardo Simonutti, que desde ahora llevará el nombre de "Más Unión" como consecuencia de la integración de Triunfo Tatengue con agrupaciones y peñas que se suman. El acto será desde las 19, en un hotel céntrico y con la presencia de los principales referentes, no sólo dirigenciales sino futbolísticos. En este último aspecto, se espera la llegada de José Antonio Castro, Claudio Gugnali, Eduardo Magnín, José Luis Marzo, entre otros. Además, todos ellos se quedarían en Santa Fe el fin de semana y asistirían al partido que jugará el equipo ante Banfield, el domingo a las 17 en el 15 de Abril. Respecto de los cuadros dirigenciales, se dice que en la presentación se dará a conocer la integración de la lista. Por el momento, el único nombre confirmado es el de Héctor "Baby" Ojeda Varela como vicepresidente primero.

Respecto del oficialismo, el propio presidente, Luis Spahn, se encuentra abocado a la conformación de la lista que lo acompañará en el acto electoral del 10 de abril. El presidente rojiblanco irá por un nuevo mandato de tres años y, en el caso de resultar reelecto, completaría un período ininterrumpido de 16 años al frente del club. Se recuerda que Spahn llegó a Unión en 2009, cuando se presentó una sola lista y asumió la conducción de Unión el 24 de julio de ese año, reemplazando a la gestión que había iniciado Juan Leonardo Vega como presidente, quien falleció en ejercicio del cargo principal en la institución. Es decir que, en julio, Spahn cumplirá 13 años al frente del club.