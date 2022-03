"Wali": el mejor francotirador del mundo se suma a las filas ucranianas

Aunque Rusia sigue bombardeando áreas civiles en Ucrania en su operación especial, todavía hay muchas historias esperanzadoras como la de 'Wali'.

'Wali' es un informático francocanadiense que sirvió dos veces en la guerra de Afganistán durante las operaciones en Kandahar. Entre 2009 y 2011, se ganó el apodo de 'Wali' durante su tiempo allí cuando comenzó a matar a decenas de enemigos con su rifle de francotirador.

Como miembro de la unidad de élite JTF-2, formó parte del mismo grupo del francotirador con el récord de muertes a mayor distancia (3.540 metros). Cuando el presidente Volodymir Zelenski comenzó a llamar a los soldados extranjeros a unirse a la lucha contra Rusia, 'Wali' no dudó y llegó este miércoles como parte del contingente canadiense.

¿Por qué 'Wali' es tan famoso como francotirador?

Hay muchos grandes francotiradores en todo el mundo, pero muy pocos son famosos y prefieren permanecer en el anonimato.Entonces, ¿por qué este francotirador 'Wali' es tan conocido en el mundo occidental? Un buen francotirador tiende a conseguir entre 5 y 6 muertes por día.

Un gran francotirador tiene entre 7 y 10 muertes al día. Pero lo de 'Wali' es otra historia. El canadiense puede provocar hasta 40 muertes por día en una campaña productiva. Estos números son los que lo convirtieron en una leyenda entre las fuerzas armadas del mundo.

Ha aparecido en programas de televisión y su rostro es conocido donde quiera que vaya. Es por eso que la prensa ucraniana y mundial está dando tanta importancia a su llegada al país.

