Un ambientalista denuncia que es víctima de escraches, amenazas, robos y persecuciones

Jueves 10.03.2022

18:42

Está convencido de que los ataques están vinculados con la lucha social que lleva adelante. "Son algo más que delitos, porque atrás hay un grupo operando", señaló.

Facundo Viola es vecino de la localidad de Arroyo Leyes. Vive a dos cuadras de la sede comunal, en la zona céntrica, es comunicador social y se define como "activista ambiental". Este miércoles, su domicilio fue violado por delincuentes. "Ya perdí la cuenta de las veces que entraron a mi casa para robarme y no tengo dudas de que esos hechos, al igual que otros, están vinculados con mi lucha", afirmó.

"Yo soy querellante en causas de fumigaciones con agrotóxicos en Arroyo Leyes. Vengo denunciando estos hechos desde hace rato y también acompañando a vecinos de toda la provincia que sufren la misma problemática. Sigo distintos procesos legislativos. Hemos logrado ordenanzas restrictivas", contó.

Él asegura que como consecuencia de estas actividades, desde 2018 viene sufriendo ataques. "Es la sexta vez que se me meten en mi domicilio, me han amenazado de muerte, me han perseguido en moto, me han escrachado. En total, ya me robaron cuatro computadoras en las que tenía información sensible sobre las causas judiciales", enumeró.

"En uno de los robos -agregó- los delincuentes encontraron cinco mil pesos y me los dejaron sobre la mesa, en un claro mensaje de que lo que buscaban no era dinero".

Viola relató que en uno de los asaltos descubrió a una de las personas dentro del domicilio y la identificó. "Fui hasta con la foto a la fiscalía. A los dos días me destrozaron todos los vidrios de la puerta de mi casa. El año pasado, a mediados de enero, me robaron una computadora; hice la denuncia que salió publicada hasta a nivel nacional y a partir de ahí recibí escraches por un grupo de mujeres que me acusaban de violencia de género, pero yo no tengo una sola denuncia penal. Al día siguiente me dejaron un cartucho de escopeta en la puerta de mi casa. Acá hay más que simples ladrones, pero en el Ministerio Público de la Acusación se rehusan a investigar todos los hechos de manera relacionada. Atrás de esto hay un aparato que está operando.

Apoyo

En las últimas horas, distintos funcionarios se comunicaron con Viola para ofrecerse su solidaridad y ayuda. Uno de ellos fue el subsecretario de Seguridad Preventiva de la provincia, Gustavo Pucheta, y el otro fue el defensor del pueblo adjunto, Jorge Henn