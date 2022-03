https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.03.2022

18:49

La red móvil Three pide al equipo inglés que suspenda temporalmente su patrocinio y elimine su marca de la camiseta y el estadio.

Conflicto bélico El Chelsea perdió un patrocinio por las sanciones de la Premier League

La red móvil Three ha pedido al Chelsea, actual patrocinador, que suspenda temporalmente su patrocinio y elimine su marca de la camiseta y el estadio del club. "A la luz de las sanciones recientemente anunciadas por el gobierno, hemos solicitado al Chelsea Football Club que suspenda temporalmente nuestro patrocinio del club, incluida la eliminación de nuestra marca de las camisetas y alrededor del estadio hasta nuevo aviso", ha explicado un portavoz de Three. De esta manera, el Chelsea no podrá llevar la publicidad de telefonía móvil en su camiseta en el partido contra el Norwich.

"Reconocemos que esta decisión afectará a los muchos fanáticos del Chelsea que siguen a su equipo con pasión. Sin embargo, creemos que, dadas las circunstancias y la sanción del gobierno vigente, es lo correcto". "Como red móvil, la mejor manera en que podemos apoyar a la gente de Ucrania es garantizar que los refugiados que llegan al Reino Unido desde el conflicto y los clientes que se encuentran actualmente en Ucrania puedan permanecer conectados con las personas que les importan. Por lo tanto, estamos ofreciendo paquetes de conectividad. a todos los ucranianos que llegan al Reino Unido y a los que están en Ucrania", ha añadido la empresa.

El Gobierno británico ha anunciado este jueves que ha congelado los activos del oligarca ruso Roman Abramovich, dueño del club de fútbol Chelsea (actual campeón de la Champions League), por la "estrecha relación" que ha mantenido con el régimen ruso "durante décadas". El Ejecutivo de Londres ha publicado una lista de otros siete oligarcas a los que impone sanciones por sus vínculos con el presidente ruso, Vladímir Putin, en respuesta a la invasión de Ucrania. "Esta relación ha incluido la obtención de un beneficio financiero o de otro beneficio material a través de Putin o del Gobierno de Rusia", ha explicado Londres en un comunicado sobre Abramovich, a quien también ha impuesto una prohibición para viajar al Reino Unido.