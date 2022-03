Estados Unidos informó una sobredosis "masiva" por cocaína con fentanilo entre cadetes de West Point

Múltiples cadetes de la Academia West Point en vacaciones de primavera sufrieron una sobredosis de cocaína mezclada con fentanilo el jueves en una casa de alquiler en Florida.

Los socorristas fueron llamados alrededor de las 5 p.m. por sobredosis múltiples en la casa de alquiler de vacaciones en la ciudad de Wilton Manors, dijo el jefe del batallón de bomberos de Fort Lauderdale, Stephen Gollan.

Yesterday’s #overdose incident involves #WestPoint Cadets. From a public affairs spokesperson: “The U.S. Military Academy is aware of the situation involving West Point cadets, which occurred Thursday night in Wilton Manors, FL. The incident is currently under investigation…” pic.twitter.com/OXukQn14AZ

"Esto es extremadamente alarmante para nosotros", dijo el jefe a la prensa. "Había varias personas con paro cardíaco en el patio delantero".

Dijo que en el lugar se administró Narcan, un fármaco utilizado por los socorristas para revertir los síntomas de una sobredosis. Gollan dijo que dos de los que sufrieron una sobredosis se enfermaron porque intentaron dar RCP a las víctimas de la sobredosis inicial, según WSVN, afiliada de FOX .

Algunos de los pacientes recuperaron los latidos del corazón después del Narcan, pero otros todavía tenían un paro respiratorio cuando fueron llevados a los hospitales.

"Estos son adultos jóvenes sanos, estudiantes universitarios en la plenitud de su vida", dijo Gollan. "Al introducir este fármaco en su sistema, se desconoce cuál será la recuperación en el individuo crítico".

Los seis pacientes eran hombres de poco más de 20 años y estaban en la ciudad durante las vacaciones de primavera de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point en Nueva York, informó NBC Miami. Dos permanecen hospitalizados en estado crítico.

"La Academia Militar de EE. UU. está al tanto de la situación que involucra a los cadetes de West Point, que ocurrió el jueves por la noche en Wilton Manors, FL. El incidente está actualmente bajo investigación y no hay más detalles disponibles en este momento", dijo a Fox la Oficina de Asuntos Públicos de West Point. Noticias digitales.

It’s spring break season in @WiltonManorsCty! WMPD wants to warn spring breakers about the dangers of using illicit drugs & to avoid mixing drugs with alcohol or other forms of drugs. Protect yourself from the dangers of Fentanyl: https://t.co/cbSSQe4Bl1 https://t.co/pif08MxPa0