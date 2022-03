https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 12.03.2022 - Última actualización - 9:44

7:18

En las cinco horas de ponencias hubo más críticas que halagos al gobierno y en los discursos, sonoros cruces políticos. Tres semanas de negociaciones para consolidar una sólida mayoría por el voto afirmativo en el recinto

Más allá del resultado de la votación en Diputados Presupuesto santafesino: Sí, pero... En las cinco horas de ponencias hubo más críticas que halagos al gobierno y en los discursos, sonoros cruces políticos. Tres semanas de negociaciones para consolidar una sólida mayoría por el voto afirmativo en el recinto En las cinco horas de ponencias hubo más críticas que halagos al gobierno y en los discursos, sonoros cruces políticos. Tres semanas de negociaciones para consolidar una sólida mayoría por el voto afirmativo en el recinto

Más allá de un error en el sistema de votación electrónico, a la Cámara de Diputados le demandó cinco minutos votar el mensaje del Poder Ejecutivo con lo que será la Ley de Presupuesto 2022, y después hubo poco más de cinco horas de ponencias exponiendo razones del voto, objeciones a las políticas del gobernador Omar Perotti, alusiones no menores al entendimiento con el FMI que se discutía en el Congreso y algunos discursos de elevado tono político anticipando los meses que se vienen en la política santafesina.

La misma Cámara que no votó el proyecto en diciembre, este jueves construyó una sólida mayoría de 41 votos sobre los 50 integrantes aunque con cuatro ausentes, y con cuatro votos de rechazo. ¿Cambió mucho el texto?. Poco, apenas algún maquillaje que obliga a otra vuelta por el Senado.¿Qué cambio entonces?. La decisión política desde la Legislatura y desde la Casa Gris de buscar puentes de entendimiento, puentes que no terminaron de construirse en diciembre. Actores de ambos lados que no aparecen en los primeros planos -cafés mediantes- encaminaron la negociación que después necesitó gestos políticos como la presencia del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, en las municipalidades de Rosario y Santa Fe haciendo aportes para mejorar la luminaria. Algo más de dos mil millones a los que habrá que añadir recursos con el mismo fin para Santo Tomé y San José del Rincón y dos ciudades aledañas a Rosario. La oposición sigue insistiendo en la necesidad de igualar a los dos grandes conurbanos con el resto de los municipios y comunas en el fondo de Obras Menores. Hay resistencias en el Senado y por ende la salida en diagonal ensayada para este presupuesto.

Y en materia de plata, son los radicales de Evolución los más molestos porque se quedaron con el compromiso de palabra de que administraciones de ese color político verán saldadas las deudas por Obras Menores e Incluir. Fue el jefe de la bancada de Evolución, Maximiliano Pullaro, quien pidió incluir en la versión taquigráfica la planilla de deudas que llega a $ 868.691.061 por Incluir y a $ 343.491.956 por Obras Menores. Precisamente Pullaro, más Oscar Martínez (Frente Renovador) y Joaquín Blanco (PS) fueron discursos de alto contenido político pensando en lo que viene. El primero con números e información cuestionando los dichos de Perotti sobre la transición; el segundo marcando debe y haber de la gestión actual y de la frentista pero con críticas muy puntuales a políticas de la gestión de Mauricio Macri con sus efectos en Santa Fe. En no pocas ocasiones preguntó a la bancada socialista si iban a ser los socios del Pro en la próxima elección. Y el socialista advirtiendo sobre los momentos delicados en lo social y en lo económico que deja el acuerdo con el Fondo y la necesidad de buscar consensos en la política santafesina para atender lo que vendrá. En cambio, extrañó el silencio del presidente de la bancada del Frente de Todos, Leandro Busatto.

Otra socialista, Clara García, le advirtió al gobierno que seguirán paso a paso los números y el cumplimiento de los compromisos. Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) y Amalia Granata (Somos Vida) compararon presupuestos asignados al Ministerio de Género con otras áreas sociales que consideran olvidadas por el gobierno y se valieron réplicas de las oficialistas Lucila De Ponti y Matilde Bruera aunque ésta volvió también a marcar diferencias con la Casa Gris y dijo compartir las críticas de varios expositores sobre el escaso peso en el presupuesto del ministerio de Ambiente Climático. "Que alguien me explique cómo se implementará un programa de Flora, Fauna y Áreas Naturales con unos 5 millones de pesos, algo así como unos 13 mil pesos por día, para los más de 133 mil kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio", había preguntado Mónica Peralta (Gen), a modo de ejemplo.

En cambio, Rubén Giustiniani (Igualdad) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) no necesitaron hacer ningún atajo para votar favorablemente ya que sus bancadas se pronunciaron en contra y con argumentos expuestos en el recinto.

Más allá del debate, en la Casa Gris, se analiza el resultado. Quedan una docena de proyectos a tratar en Extraordinarias pero la decisión pasa por empezar a construir otra mayoría para lograr la aprobación de los pliegos de jueces que serán enviados antes de fin de mes. Será la próxima negociación, una vez que el Presupuesto sea ley.

Cambio

El presidente de la Cámara, Pablo Farías, le dio la palabra al último diputado anotado para el Presupuesto, el demoprogresista Gabriel Real, y le solicitó a la vicepresidenta, Jimena Senn (UCR) que lo reemplace en la conducción de la sesión. Era la primera vez en cinco horas que se levantaba de la presidencia. Real quiso saber si era por necesidad fisiológica o para no escucharlo a él. Farías regresó pronto a la poltrona y dejó clara la respuesta.

Deudas

Una planilla de cinco hojas entregada por Pullaro a la presidencia de la Cámara para que los taquígrafos la sumen a la versión taquigráfica expone lo que el bloque radical entiende son las deudas del gobierno provincial por los programas Incluir y Obras Menores.

En ambos casos, al lado de la deuda, el número del expediente que dio origen al desembolso que debe hacer el Poder Ejecutivo.

De los $ 868.691.061 de Incluir se destacan en la planilla la deuda de $ 60.967.955 con Venado Tuerto; de $ 61.613.157,46 a Sunchales y de $ 29.497.937,54 a San Cristóbal, por ejemplo.

En Obras Menores, el total reclamado es de $ 343.491.956 donde las mayores acreencias son con Avellaneda $ 8.553.690 y Empalme Villa Constitución con $ 6.084.438,20.