Victoria ante CRAI Old Resian impuso condiciones en el arranque del Regional del Litoral

Parecía que no llegaba más, pero finalmente el inicio del Torneo Regional del Litoral arrancó, de manera "normal" en este 2022.

En el selecto "Top 10", los representantes santafesinos tuvieron sus respectivos debuts como locales. En el caso de CRAI, con una parada difícil ante Old Resian.

Primer Tiempo

De arranque, la visita empezó a mostrar una de sus armas importantes: el line y el maul. De esa manera llegó el primer try de la visita.

Por el lado de CRAI, en ese comienzo, se pudieron apreciar interesantes movimientos a través de sus backs y también solidez en el scrum. Esto último era todo un interrogante, teniendo en cuenta que después de casi seis años, se volvió al empuje libre en una formación tradicional del rugby.

Llegando al primer cuarto de hora, nuevo try de Old Resian con la misma fórmula que en la primera anotación: buena obtención en el line, empuje coordinado en el maul y Coria que apoyaba el segundo try de su equipo y de su cuenta personal.

A excepción de las dos jugadas que culminaron en try de la visita (y una tercera que por muy poco no llegó al objetivo final), los primeros 30 minutos de juego ocurrieron de "22 a 22". Hasta ahí, el equipo local nunca había llegado con claridad a la zona de peligro del campeón 2019 del TRL.

Recién sobre el cierre de la primera etapa, CRAI pudo sumar. Fue a través de un penal correctamente ejecutado por Santiago Lanteri.

El 14 a 3 en favor de la visita terminó siendo un buen resultado parcial para CRAI, teniendo en cuenta que el "tricolor" rosarino tuvo la posibilidad de sumar al menos en dos ocasiones más.

El complemento

Comienzo de la segunda etapa, otra vez con Old Resian tratando de tomar protagonismo, pero sin la claridad del inicio.

La buena para CRAI en ese arranque: el empuje del scrum. En el primero de los segundos cuarenta minutos, fue positivo y generó infracción a favor de los locales. En este sentido, el ingreso del experimentado José Dogliani en la segunda línea fue "motivante" para el resto de los delanteros.

Más allá de esa mejoría "Gitana" en el scrum, el line (y el posterior maul) terminó siendo un dolor de cabeza. Tanto los propios, como los ajenos. Y así, al igual que en el primer tiempo, llegó el tercer try de Coria y de Old Resian con una particularidad: fue el primer try que se generó tras la aplicación de una de las nuevas reglas (la "50-22").

A los 31 minutos, llegó el "desahogo" para CRAI. El que terminó anotando fue el debutante recién ingresado, Martín Perego, pero la jugada previa (en la que participaron la mayoría de los jugadores) fue lo mejor de todo el partido para los conducidos por "Nacho" Vigetti.

Si bien la anotación de CRAI no sirvió para ganar el partido, sí motivó a los de la Autopista para seguir intentando una remontada que terminó rindiendo sus frutos.

Cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario, y tras varias fases de insistir con los forwards, Santiago Carreras apoyó su try que, tras la conversión de Lanteri, se convirtió en la acción generadora de un "puntazo" a modo de bonus para CRAI.

Tal vez es algo "mentiroso" el 21 a 15 final para Old Resian, pero nadie objetará que CRAI intentó permanentemente (con muchos errores y algunos aciertos) tratar de ir de menos a más en todo el partido.

En el debe para el equipo local: la obtención y la coordinación en el line out y tener un lanzamiento más ordenado hacia los backs.

En el haber, se puede destacar el scrum "Gitano", como así también las actuaciones de José Canuto y Santiago Carreras, además de los buenos ingresos de José Dogliani y Martín Perego.

"Reaccionamos tarde"

Ignacio Vigetti es el flamante Head Coach de CRAI y dialogó con El Litoral, tras el debut en el TRL de su equipo. "Sabíamos que iba a ser duro Old Resian, pero nos quedamos con la sensación de haber reaccionado un poco tarde. Le dimos un tiempo entero y en el segundo, cuando nos dimos cuenta nos faltó tiempo. Pero es el primer partido del torneo, ya vamos a ir mejorando". El entrenador principal de los "Gitanos", valoró el "estreno" de varios de los jugadores. "Lo bueno es que hubo muchos chicos que recién subieron y tuvieron un buen partido, eso es muy importante. Es el recambio y se hacen cargo del lugar que tienen que ocupar". En cuanto a lo que se debe mejorar, tras este primer encuentro, Vigetti dijo: "Tuvimos muchos errores en el primer tiempo, demasiadas pérdidas de pelotas y formaciones que no fueron nuestras. Lo bueno es que todo es corregible. La actitud está y el juego también, debemos corregir los errores propios". "Sabíamos que Old Resian podía jugar como lo hizo. Tuvo un partido efectivo: llegó tres veces cerca del ingoal y anotó tres tries. No estuvo muchas más veces cerca del ingoal. Eso es mérito de ellos y también falencia nuestra", dijo el entrenador respecto al rival de turno. "Estamos trabajando en un plantel amplio y por eso probamos hoy chicos nuevos que anduvieron bien. Eso es bueno porque podemos confiar en ellos, sabemos que pueden responder, además del aporte del los más experimentados", concluyó Vigetti.

Síntesis

CRAI (15): Joaquín Berón, Luciano Simino (Forgoni, luego reemplazado por Pizzio) y José Canuto; Pablo Ferreyra (Torres) y Augusto Otero (Dogliani); Emanuel Piermarini, Santiago Carreras y Gonzalo Colli; Alejandro Molinas (Capitán) (Barceló) y Justo Barcojo; Iñaky Carreras (Perego), Jorge Qüesta (Giglioti), Juan Cruz Fleitas, Santiago Lanteri y Juan Cruz González Viescas.

Tantos para CRAI: Tries de Perego y Santiago Carreras, más un penal y una conversión de Santiago Lanteri

Old Resian (21): Iván Caporalini, Emiliano Coria y Julián Quinteros; Santiago Torroba y Franco Lo Nostro; Gianfranco Speziale, Manuel Rodríguez y Ramiro Cárcamo (Capitán); Valentín Fernández y Nazareno Valentini; Mateo Farías, Maximiliano Grossi, Juan Pérez, Ignacio Irastorza y Víctor Jaef. HC: Juan M. Queirolo y Mariano Camerlo.

Tantos para Old Resian: tres tries de Emiliano Coria, todos convertidos por Nazareno Valentini.